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Владимир Ефимов: еще три московские компании нашли партнеров с помощью сервиса подбора альтернативных поставщиков

За прошлую неделю еще три московских производителя нашли новых партнеров с помощью городского сервиса подбора альтернативных поставщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В середине марта 2022 г. для поддержки бизнеса город запустил новую антикризисную меру – сервис подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. Такая потребность возникла в связи с разрывом логистических цепочек между московскими и иностранными производителями. Об этом CNews сообщили представители Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.

«Всего на данный момент за консультацией в сервис подбора альтернативных поставщиков обратились свыше 130 московских компаний. Более 50 заявителей попросили помочь найти нужные товары, а свыше 70 сами захотели стать новыми поставщиками для промышленных предприятий столицы. Среди московских компаний, нашедших новых партнеров, – пищевое предприятие, производители упаковочных машин и стройматериалов. Для них специалисты сервиса подобрали производителей сырья и комплектующих», – сказал заместитель мэра.

Московский производитель фанеры M-Wood с помощью сервиса смог найти поставщика пневмоцилиндров и комплектующих для станков по лущению шпона среди отечественных компаний. Подходящее оборудование выпускает предприятие «Пневмопривод».

«Еще один успешный кейс работы сервиса подбора альтернативных поставщиков связан с запросом производителя упаковочного оборудования “Бестром”. Компания обратилась с просьбой подобрать отечественное производство, выпускающее комплектующие для промышленного оборудования, а именно моторов-редукторов и предохранителей. Поставщика нашли среди столичных предприятий – продукция компании “Приводная техника” соответствует техническим требованиям заявителя и может быть доставлена получателю в кратчайшие сроки благодаря тому, что производство расположено в Москве», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие «Приводная техника» работает в особой экономической зоне «Технополис “Москва”» с 2013 г. Компания осуществляет разработку и выпуск электроприводов для станкостроения, нефтепереработки, нефтехимии, военно-промышленного комплекса.

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Безопасность

По словам главного конструктора компании «Бестром» Константина Колышкина, продукция отечественных предприятий ничем не уступает зарубежным аналогам, с которыми они работали ранее. «Сегодня мы стараемся максимально переориентировать производство на отечественное оборудование и комплектующие, только это дает уверенность в завтрашнем дне и гарантии бесперебойной отгрузки», – отмечает Константин Колышкин.

Для другой компании – столичного производителя мясной продукции – специалисты сервиса подобрали альтернативных поставщиков сырья из Казахстана и Китайской народной республики.

Ранее московский производитель конвейеров «Траяна» с помощью сервиса нашел отечественного производителя пятиосевого координатного станка.

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