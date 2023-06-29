Владимир Ефимов: объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза

По итогам первых трех месяцев 2023 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» произвели высокотехнологичной продукции на 17,3 млрд руб., что почти в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В связи с повышением спроса на оригинальные и импортозамещающие товары резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» за первые три месяца 2023 г. нарастили выпуск высокотехнологичной продукции почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Объем произведенных товаров, работ и предоставленных услуг в I квартале 2023 г. составил 17,3 млрд руб. По сравнению с 2021 и 2020 гг. выпуск продукции увеличился в 4,6 и почти шесть раз соответственно. Компании – резиденты ОЭЗ активно инвестируют в свои производства, обновление оборудования и научные разработки, что позволяет наращивать мощности и увеличивать производство востребованной продукции», – рассказал Владимир Ефимов.

Компании – резиденты столичной особой экономической зоны получают ряд налоговых льгот и преференций, которые позволяют им развивать наукоемкий бизнес в Москве. В течение 10 лет они освобождаются от уплаты налогов на землю, имущество и транспорт, а размер налога на прибыль составляет всего 2%. Кроме того, на территории ОЭЗ действует беспошлинная таможенная зона на ввоз товаров и оборудования.

«Больше всего продукции выпустили представители медицинского кластера. Они произвели оборудования, расходных материалов, изделий и лекарственных препаратов на 9,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. объем производства вырос в 5,6 раза. Такая динамика обусловлена в том числе высоким спросом со стороны потребителя. Также высокие результаты показывают компании-резиденты, предлагающие свои решения в области микроэлектроники и оптики. В I квартале они произвели около четверти от всей выпущенной продукции на территории ОЭЗ. Более 30 резидентов кластера выпустили в I квартале микросхем, систем безопасности на основе искусственного интеллекта, чипов, полупроводниковых устройств, цифровых меток и других высокотехнологичных продуктов на сумму 4,3 млрд руб., что почти в два раза больше показателей 2022 г. Тогда объем выпущенной продукции составил 2,2 млрд руб.», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятия активно применяют новые технологии, закупают оборудование и ведут собственные разработки, которые позволяют оптимизировать производство собственных программных продуктов.

«Замыкают тройку производители программного обеспечения и коммуникационного оборудования – объем выпущенной ими продукции составил по итогам трех месяцев 2,7 млрд руб. Спрос на российское программное обеспечение и другие ИТ-продукты вырос по сравнению с 2022 г. более чем в четыре раза», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В настоящее время в состав особой экономической зоны столицы входит шесть площадок: «Печатники», «Алабушево», «Руднево», «Микрон», «Ангстрем», «МИЭТ». Их площадь превышает 260 гектаров, где свои производства локализовали около 200 компаний, более 90 из них имеют статус резидентов ОЭЗ. Они предлагают свои инновационные решения в области микроэлектроники, робототехники, оптики, фармацевтических новаций и медицинского оборудования, нано и энергоэффективных технологий, строительства и высокотехнологичного производства.