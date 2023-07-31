Более 86 тыс. контрактов заключили с малым и средним бизнесом на портале поставщиков за полгода

С января по июнь 2023 г. около 80% товаров, работ и услуг на Портале поставщиков Москва закупила у представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря Порталу поставщиков госзакупки стали одним из действенных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня более 90% поставщиков, которые обеспечивают оперативные потребности городских и муниципальных заказчиков на ресурсе, – субъекты МСП. С начала этого года Москва заключила с ними 86,3 тыс. контрактов – это около 80% всех столичных закупок на ресурсе. Объем этих сделок превысил 15 млрд руб.», – сказал Владимир Ефимов.

Активнее всех в закупках участвуют микропредприятия: с ними московские заказчики за полгода заключили более 74 тыс. контрактов на сумму 12,3 млрд руб. Число контрактов с малыми предприятиями превысило 10,6 тыс., они поставили городу продукцию на 2,4 млрд руб. Сумма закупок у среднего бизнеса составила около 400 млн руб. – такие компании подписали 1,6 тыс. контрактов с городом. Субъекты малого и среднего предпринимательства чаще всего поставляют строительные, хозяйственные и канцелярские товары, медицинскую продукцию, бытовую технику и средства связи, а также оказывают услуги по техническому обслуживанию оборудования, содержанию и текущему ремонту зданий и сооружений.

«В январе – июне этого года малые и средние предприятия из столицы заключили с городом 56,7 тыс. контрактов и поставили продукцию на сумму почти 10 млрд руб. С поставщиками из Подмосковья подписано 16 тыс. контрактов на 2,8 млрд руб. С предпринимателями из Санкт-Петербурга заключили 1,4 тыс. контрактов объемом около 228 млн руб. Еще 1,6 тыс. контрактов на 215 млн руб. заключено с компаниями из Тамбовской, Владимирской и Калужской областей», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны, каталог продукции на Портале поставщиков насчитывает более 2 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

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«Портал доступен для разных категорий предпринимателей: сегодня в качестве поставщиков на площадке работают коммерческие организации, самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели и даже физические лица. Эффективно участвовать в закупках и увеличивать объем сбыта своей продукции без лишних затрат поставщикам помогают такие цифровые возможности платформы, как сервис автоматических ставок, позволяющий предпринимателям участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно, а также логистический сервис – для удобного расчета и доставки товара заказчику», – сказал Роман Урнышев, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Портал поставщиков позволяет поддерживать российских производителей: здесь заказчики могут подбирать отечественные аналоги импортной продукции. Так, в 2022 г. столица заключила на ресурсе 129,8 тыс. контрактов на 24,1 млрд руб., 79% из них – на закупку товаров российского производства. Остальные контракты были заключены на поставку товаров из Белоруссии, Китая, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем.