На портале поставщиков предприниматели заключили более 96 тысяч контрактов с применением торгового бота

Осенью 2022 г. на столичном портале поставщиков заработал торговый бот, позволяющий автоматизировать участие в котировочных сессиях. За полтора года предприниматели подписали более 96 тыс. контрактов по итогам таких закупок с применением бота. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сервис значительно упрощает предпринимателям работу на портале поставщиков и экономит их время, а заказчикам полезен тем, что позволяет поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках. За полтора года существования сервиса с его помощью заключено 96,4 тыс. контрактов на 12 млрд руб.. Благодаря снижению начальной цены на закупках с применением бота за это время заказчики сэкономили 5,8 млрд руб.», – сказал Владимир Ефимов.

Торговый бот подключают поставщики из разных регионов. Это позволяет им расширять географию бизнеса, наращивать продажи и заключать договоры поставок напрямую с городом.

«Активнее всех сервисом пользуются предприниматели из Москвы и Московской области – они с помощью бота заключили 55,6 тыс. и 18,4 тыс. контрактов соответственно. На третьем месте Пермский край и 2000 подписанных контрактов. Еще 1800 мини-аукционов с применением сервиса выиграли предприниматели из Санкт-Петербурга, 1300 – из Псковской области», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Котировочные сессии – это закупки, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Благодаря таким оперативным сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики – приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что бот автоматических ставок – это важный инструмент портала поставщиков, который позволяет представителям бизнеса принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно. Чтобы воспользоваться сервисом, предприниматели перед началом мини-аукциона устанавливают минимальную стоимость, за которую готовы поставить нужную заказчику продукцию, и после начала сессии бот сам делает ставки до указанной цены. Бот не гарантирует победу в сессии, но существенно экономит время предпринимателей.

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Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тыс. поставщиков со всей страны, каталог продукции на портале поставщиков насчитывает 2,6 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1500 контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки или оставить обращение на портале поставщиков.