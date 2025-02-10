Более 4000 совместных закупок провели столичные заказчики на «Портале поставщиков» в 2024 году

Московские заказчики провели в 2024 г. на «Портале поставщиков» более 4000 совместных котировочных сессий, в ходе которых город сэкономил более 400 млн руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Совместные котировочные сессии дают возможность заказчикам объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и вместе проводить более крупные закупки. Этот способ позволяет городу привлекать больше поставщиков, повышать конкуренцию между ними и экономить бюджетные средства. Предприниматели, в свою очередь, могут заключать контракты сразу с несколькими организациями и увеличивать продажи. В 2024 г. на «Портале поставщиков» было проведено 4,2 тыс. совместных котировочных сессий на сумму 1,25 млрд руб. Благодаря снижению начальной цены в ходе таких закупок столица сэкономила более 400 млн руб.», – отметила Мария Багреева.

Совместные котировочные сессии для московских заказчиков проводятся на «Портале поставщиков» с сентября 2023 г. Заказчик, который организовывает сессию, должен выбрать формат «Совместная закупка». Затем он приглашает одного или несколько других заказчиков, которые находятся в одном регионе и закупают товары той же категории. После того как все заказчики подтвердят свое участие, организатор мини-аукциона указывает количество товаров для каждого из них, а затем публикует закупку.

«Чаще всего столичные заказчики объединяются для закупки строительных материалов. За прошлый год состоялось свыше 2,3 тыс. таких процедур – более половины от общего числа совместных котировочных сессий. На втором месте – канцелярские и бумажные изделия, на приобретение которых заключено более 700 контрактов. Замыкают тройку лидеров хозтовары и бытовая техника, число таких совместных закупок превысило 660», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Котировочная сессия – это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся по три, шесть или 24 часа. Побеждает участник, который предложил наименьшую цену.

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«Портал поставщиков» создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работает более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и свыше 360 тыс. предпринимателей по всей стране. Каталог продукции насчитывает более 3 млн уникальных наименований. Ежедневно на портале заключают около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах России открывают представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем.

Функциональным заказчиком «Портала поставщиков» является Департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.