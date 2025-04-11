Объем закупок на «Портале поставщиков» в I квартале 2025 г. превысил 25 млрд рублей

В I квартале 2025 г. столичные и региональные заказчики провели на «Портале поставщиков» более 136 тыс. закупок малого объема на сумму свыше 25 млрд руб. Наибольшей популярностью у заказчиков пользовались образовательные и медицинские услуги, средства связи и электроника. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Портал поставщиков – это надежный и эффективный инструмент для организации закупок, который дает возможность заказчикам оперативно закрывать свои потребности и приобретать необходимые товары и услуги, а предпринимателям – расширять свой бизнес. За три месяца этого года на портале проведено 136,5 тыс. процедур на 25,5 млрд руб. Активнее всего заказчики закупали образовательные и медицинские услуги: объем таких закупок составил 317,5 и 158,6 млн руб. соответственно. На поставку средств связи, оргтехники и электроники заключили контракты на сумму 98,2 млн руб.», – сказала Мария Багреева.

Кроме того, значительный объем пришелся на закупки по проведению спортивных, туристических и экскурсионных мероприятий, услуги в области связи и информационных технологий.

«Все процессы на портале проходят онлайн, что ускоряет и упрощает заключение сделок. Удобство платформы уже оценили заказчики из 42 регионов России. В число наиболее активных в первом квартале этого года вошли заказчики из Москвы и Санкт-Петербурга, которые опубликовали 52,4 и 32,6 тыс. закупок соответственно. В пятерку лидеров вошли также Московская область – почти 26 тыс. закупок, Пермский край – 11,3 тыс., Ямало-Ненецкий автономный округ – 5,9 тыс.», – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков» создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, сервисы портала делают его инструментом, который выбирают предприниматели со всей страны. Сегодня на платформе зарегистрировано более 368 тыс. поставщиков: коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и физических лиц. Благодаря прозрачным и понятным механизмам работы на ресурсе они могут не только заключать контракты с заказчиками из своего региона, но и расширять географию своего бизнеса. Разработчики постоянно совершенствуют инструменты платформы. Обновления затрагивают работу портала на всех уровнях – от системы тегов при заведении новой товарной единицы и возможности скачивания каталога до автоматизации участия в закупках и расчета предварительной стоимости доставки.

Для поддержки пользователей открываются представительства в субъектах России. В них специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут обратиться в службу поддержки или оставить обращение на сайте.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».