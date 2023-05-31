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Торговый бот портала поставщиков помог заказчикам сэкономить 2,1 млрд рублей

В октябре 2022 г. на «Портале поставщиков» был внедрен торговый бот, позволяющий предпринимателям автоматизировать участие в котировочных сессиях. С момента запуска с применением сервиса автоматических ставок опубликовано 36,8 тыс. закупок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря сервису предприниматели могут сэкономить время и упростить участие в котировочных сессиях, сохраняя высокий уровень конкуренции. После запуска торгового бота в октябре 2022 г. пользователи «Портала поставщиков» применили его в 36,8 тыс. котировочных сессий, по итогам которых заключены госконтракты на сумму 3,6 млрд руб. Снижение начальной цены в таких закупках позволило заказчикам сэкономить 2,1 млрд руб.», – сказал Владимир Ефимов.

Котировочные сессии – это мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Благодаря таким оперативным сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики – приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать в котировочных сессиях в автоматическом режиме: подключая сервис, пользователь указывает сумму, до которой готов снизить цену за продукцию во время проведения мини-аукциона. При этом он не мешает другим участникам вносить свои ценовые предложения. В Департаменте информационных технологий отметили, что сервис позволяет предпринимателям экономить время и эффективнее участвовать сразу в нескольких закупках на портале, сохраняя высокий уровень конкуренции. Для соблюдения правильной последовательности ставок в процессе проведения котировочных сессий все действия участников и настройки автоматических ставок регулируются регламентом и контролируются в системе в непрерывном режиме.

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«В этом году «Портал поставщиков» отметил свое десятилетие. Сейчас он обеспечивает потребности более 55 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов России. На ресурсе работает свыше 300 тыс. предпринимателей со всей страны, а каталог предлагаемой продукции включает более двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно на портале заключается около 1500 контрактов», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться по единому федеральному номеру в службу поддержки (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на «Портале поставщиков».

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