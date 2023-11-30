На портале поставщиков появился бесплатный обучающий сервис

Теперь в новом разделе личного кабинета «Портала поставщиков» можно пройти обучающий курс по участию в котировочных сессиях и отработать навыки в тестовом режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Порталом поставщиков пользуются предприниматели со всей страны. Платформа позволяет им реализовывать свою продукцию госзаказчикам из 40 регионов России, которые только в январе – сентябре этого года опубликовали на ресурсе 139,2 тыс. котировочных сессий. Для того чтобы каждый зарегистрированный пользователь мог разобраться, как работать на платформе, в личном кабинете открыт раздел «Школа поставщика». Здесь можно ознакомиться с функционалом на практике и самостоятельно протестировать весь сценарий участия в закупке», – сказал Владимир Ефимов.

Обучающий курс включает в себя возможность изучить подробнее тему, а также получить практический опыт, пройдя функционал с помощью системных подсказок на всех этапах.

«После прохождения курсов «Школы поставщика» в личном кабинете пользователя будут отображаться соответствующие отметки о результатах обучения. На данном этапе реализованы программы по отработке навыков участия в котировочных сессиях. В дальнейшем к ним добавятся обучающие курсы по работе с каталогом продукции и электронному исполнению контрактов», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Котировочная сессия – это мини-аукцион, который длится три, шесть или 24 часа, время устанавливается заказчиком. В ходе него поставщики могут конкурировать друг с другом, постепенно снижая установленную изначально цену. Побеждает претендент, предложивший продукцию за наименьшую стоимость.

«Портал поставщиков – удобный и бесплатный ресурс, который открывает предпринимателям со всей страны широкие возможности по развитию бизнеса. При работе с платформой важно учитывать специфику госзакупок: для новых пользователей возможность узнать больше о мини-аукционах и потренироваться на учебной котировочной сессии позволит существенно упростить процесс адаптации на портале и начать полноценно участвовать в закупках. Дальнейшее развитие и запуск новых ступеней «Школы поставщика» позволит в интерактивном формате обучиться работе на ресурсе и пользоваться его основными инструментами», – отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Портале поставщиков с начала 2023 г. провели 405 тыс. закупок. За последние пять лет их количество на ресурсе увеличилось почти на 80%.

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Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают свыше 310 тыс. поставщиков, а каталог продукции насчитывает более 2,5 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс, контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки или оставить обращение на портале поставщиков.