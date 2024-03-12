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Около 80% контрактов на портале поставщиков город заключает на закупку отечественной продукции

Столичный портал поставщиков является одним из инструментов поддержки отечественных производителей. Около 80% контрактов на ресурсе столица подписывает на закупку российских товаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2023 г. московские заказчики заключили на портале поставщиков 130,4 тыс. контрактов на закупку различной продукции. Это строительные, медицинские и канцелярские товары, электроника и оргтехника, средства связи и программное обеспечение. Большая часть закупленного – 78% – имеет отечественное происхождение», – сказал Владимир Ефимов.

Остальные 22% контрактов Москва подписала на поставку товаров из Белоруссии, Китая, Казахстана и других стран.

Больше всего сделок в прошлом году столичные заказчики провели на поставку строительных товаров – всего прошло 19 тыс. таких закупок. Еще 15,1 тыс. контрактов подписано на закупку хозтоваров и оргтехники, 10,8 тыс. – на медицинские товары, 10,3 тыс. – на бумагу, бумажные и канцелярские изделия. Замыкают пятерку популярных категорий закупаемой продукции информационно-технологические товары, средства связи, оргтехника и электроника – по этому направлению подписано восемь тысяч контрактов.

«Отечественные производители предлагают и оригинальные товары высокого качества, и аналоги зарубежных изделий по приемлемым ценам. Чаще всего такую продукцию поставляют предприниматели из Москвы — с ними подписано более 60 тыс. контрактов. Среди других регионов лидирует Московская область с 19 тыс. закупок. На третьем месте Санкт-Петербург — с поставщиками из Северной столицы заключили 2 тыс. контрактов. Кроме того, активно в закупках на портале поставщиков участвуют Тамбовская, Саратовская и Владимирская области — предприниматели из этих субъектов России в совокупности подписали более 2 тыс. контрактов с Москвой», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, в разделе с отечественной продукцией представлена мебель, обувь и одежда, медицинские, строительные, бумажные и хозяйственно-бытовые товары, а также многое другое. Чтобы найти на портале раздел с качественной отечественной продукцией, необходимо зайти в «Каталог товаров» и выбрать интересующую категорию. Удобные фильтры ресурса позволяют оперативно найти подходящие позиции. Данный раздел предоставляет возможность получить достоверную информацию о производителях и поставщиках товаров.

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Цифровизация

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порталу поставщиков исполнилось 11 лет. Сегодня на ресурсе зарегистрированы 330 тыс. предпринимателей, более 90% из них – представители малого и среднего бизнеса. В каталоге насчитывается свыше 2,6 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки или оставить обращение на портале поставщиков.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».

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