У московских заказчиков появилась возможность проведения совместных закупок на «Портале поставщиков»

У столичных заказчиков появилась возможность проводить на «Портале поставщиков» совместные закупки через котировочные сессии. Это позволит им экономить время и средства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Котировочная сессия – это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся по три, шесть или 24 часа. Побеждает участник, предложивший наименьшую цену.

«Котировочные сессии позволяют экономить бюджетные средства на закупках малого объема. Только за первый квартал этого года Москва опубликовала 47,8 тыс. мини-аукционов и за счет снижения начальной цены сэкономила 1,5 млрд руб. Теперь через совместные котировочные сессии заказчики смогут объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить более крупные закупки. Это позволит привлекать еще больше поставщиков и повышать конкуренцию среди них. Предприниматели при этом смогут увеличить продажи, получая сразу большие заказы», – сказал Владимир Ефимов.

Чтобы провести совместную котировочную сессию, заказчики должны быть из одного субъекта России, а товары – соответствовать одной категории. Сначала возможность проводить совместные закупки была реализована для других регионов. Позже функционал был доработан под особенности и объемы закупок Москвы и теперь доступен также столичным заказчикам.

«Для того, чтобы провести совместный мини-аукцион, нужно при выборе типа закупки указать формат “Совместная закупка”. Организатор может пригласить одного или нескольких заказчиков и дождаться подтверждения. Затем для каждого из них необходимо указать наименование и количество товаров и опубликовать котировочную сессию. Все заказчики должны быть зарегистрированы на Портале поставщиков, чтобы организатор процедуры мог добавить их в качестве участников», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Возможность проведения совместных закупок для заказчиков Москвы была реализована благодаря постоянному совершенствованию информационного взаимодействия Портала поставщиков с Единой автоматизированной информационной системой торгов (ЕАИСТ).

«Чтобы найти совместные закупки, поставщикам достаточно выставить соответствующий фильтр в разделе “Котировочные сессии” в едином реестре закупок, здесь же можно настроить уведомления на почту или в личном кабинете по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), заказчику или региону. Это позволит предпринимателям удобнее находить крупные заказы и быстрее реализовывать свою продукцию», – отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев.

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«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны. Каталог продукции на «Портале поставщиков» насчитывает более 2 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов. «Портал поставщиков» помогает бизнесу реализовать товары, работы и услуги. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. Более 90% поставщиков, работающих на платформе, – представители малого и среднего бизнеса. Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем.