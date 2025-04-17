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Более 370 тыс. предпринимателей зарегистрировано на столичном «Портале поставщиков»

Количество предпринимателей, зарегистрированных на столичном «Портале поставщиков», превысило 370 тыс. С начала 2025 г. этот показатель вырос на 20 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«За 12 лет «Портал поставщиков» стал для предпринимателей эффективным инструментом развития бизнеса, который помогает им осваивать новые региональные рынки и находить потребителей для своей продукции среди 58 тыс. заказчиков из 42 регионов России. В настоящее время на платформе зарегистрировано уже более 370 тыс. поставщиков со всей страны, среди которых – организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые и частные лица. Их число с начала года выросло на 20 тыс. Активнее всего к площадке присоединялись представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области: их общая доля среди новых пользователей превысила 50%», – сказала Мария Багреева.

Каталог портала насчитывает уже свыше 3,1 млн позиций, объединенных более чем в 13 тыс. категорий. Ежедневно на портале поставщиков заключают около 1,5 тыс. контрактов.

«Все процессы на портале поставщиков — от публикации потребности до подписания закрывающих документов по контракту — проходят онлайн. Удобство использования делает платформу привлекательной для предпринимателей: их соотношение с заказчиками составляет шесть к одному. Только за первый квартал этого года количество уникальных посетителей площадки составило почти 750 тыс. Рост числа пользователей обеспечивает высокий уровень конкуренции, что позволяет заказчикам закрывать свои потребности в товарах, услугах и работах по оптимальным ценам», – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Весь процесс работы на площадке – от публикации запроса на товары, работы и услуги до подписания закрывающих документов – переведен в электронный вид.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, город постоянно совершенствует возможности платформы, учитывая пожелания самих пользователей. Так, при загрузке в каталог новой товарной единицы нейросеть за несколько секунд определяет возможную категорию и предлагает подходящие характеристики, бот автоматических ставок позволяет участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно, чат-бот дает ответы на вопросы в базе знаний из более чем 600 статей, а сервис «Школа поставщика» помогает новым пользователям пройти бесплатные обучающие курсы и познакомиться с популярными инструментами ресурса, чтобы быстрее освоиться на портале и начать полноценно участвовать в закупках.

Для поддержки пользователей открываются представительства в субъектах России. В них специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут обратиться в службу поддержки или оставить обращение на сайте.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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