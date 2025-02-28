Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Посещаемость портала поставщиков выросла в три раза за пять лет

В 2024 г. столичный портал поставщиков посетили 3,3 млн уникальных пользователей. По сравнению с 2020 г. посещаемость площадки выросла втрое. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«В этом году порталу поставщиков исполняется 12 лет. Сегодня он является площадкой для госзакупок межрегионального уровня, и его популярность у предпринимателей и госзаказчиков продолжает расти. В 2024 г. портал посетили 3,3 млн уникальных пользователей — втрое больше, чем в 2020 г. В прошлом году самыми активными посетителями платформы стали представители Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, что составляет около 78% от общего количества уникальных пользователей», – отметила Мария Багреева.

Порталом поставщиков на регулярной основе пользуются более 58 тыс. заказчиков из 42 регионов России. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы и другие учреждения. Свои товары, работы и услуги – более 3 млн наименований, от офисных скрепок до тяжелой коммунальной спецтехники – им предлагают более 365 тыс. поставщиков со всей страны.

«Востребованность Портала поставщиков способствует увеличению числа закупок: в среднем в рабочее время на площадке заключается два контракта в минуту. В прошлом году объем закупок на платформе достиг 121,7 млрд руб., на 20% превысив показатель 2023 г. Стать поставщиком на портале может как организация, так и индивидуальный предприниматель, самозанятый или частное лицо. Для этого нужно лишь получить электронную подпись и пройти короткую процедуру регистрации», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Для поддержки пользователей в субъектах России открывают представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут круглосуточно обращаться в службу поддержки или оставить обращение на портале.

Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников?
ИТ в госсекторе

Функциональным заказчиком портала выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике, техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

Skype конец. Microsoft готовится к уничтожению легендарного мессенджера. Замена есть, но россиянам она недоступна

Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников?

Российские власти создадут цифровые профили граждан до 35 лет

Валерий Ермаков, «Ростелеком»: Доля российских продуктов в видеоаналитике сегодня может достигать 80%

В России открыт испытательный центр для наноспутников

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще