Более 400 тыс. закупок проведено на «Портале поставщиков» за девять месяцев 2025 года

За январь – сентябрь 2025 г. заказчики из Москвы и регионов провели на «Портале поставщиков» более 400 тыс. закупок малого объема на сумму свыше 85 млрд руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«Портал поставщиков –– динамично развивающаяся платформа для закупок малого объема. За 12 лет он стал одним из важных инструментов для обеспечения добросовестной конкуренции, повышения эффективности и прозрачности контрактных отношений в Москве. За девять месяцев 2025 г. на портале состоялось 415,8 тыс. закупок, объем которых составил 85,7 млрд руб –– это на 19% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наиболее часто заказчики приобретали строительные товары — сумма таких закупок достигла 16,9 млрд руб. В тройку лидеров по популярности также вошли хозяйственные товары и канцелярские изделия — их закупили на 7,1 и 6,7 млрд руб. соответственно», – отметила Мария Багреева.

Контракты на платформе заключаются и актируются дистанционно с использованием электронной подписи – без бумажного носителя. На одного заказчика на площадке приходится шесть поставщиков, что обеспечивает высокий уровень конкуренции и снижение начальных цен в котировочных сессиях в среднем на 14%.

«Портал позволяет заказчикам экономить как время, так и бюджетные средства, приобретая у предпринимателей со всей страны качественные товары, работы и услуги по оптимальным ценам. В число наиболее активных за три квартала этого года регионов-поставщиков вошли Москва и Санкт-Петербург, объем поставок которых составил 47,1 и 14,6 млрд руб. В пятерке лидеров также оказались Московская область, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ», – сказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков» создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Ежедневно здесь заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2025 г. на портале провели закупки на сумму почти 58 млрд руб.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.