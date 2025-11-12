Разделы

Почти 240 тыс. контрактов заключили на «Портале поставщиков» с применением торгового бота за три года

За три года на столичном «Портале поставщиков» заключили около 240 тыс. сделок по итогам котировочных сессий с применением бота автоматических ставок. Благодаря снижению начальной цены в аукционах заказчики сэкономили 13,5 млрд руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Осенью 2022 г. на портале поставщиков был внедрен бот автоматических ставок, позволяющий предпринимателям принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно. Он экономит их время и способствует поддержанию высокого уровня конкуренции. За три года с применением торгового бота по итогам сессий было заключено свыше 237 тыс. контрактов более чем на 44 млрд руб. Почти четверть от общей суммы закупок — 10,4 млрд — пришлась на строительные, информационно-технологические и хозяйственные товары. Благодаря снижению начальной цены заказчики сэкономили 13,5 млрд руб.», – сказала Мария Багреева.

Торговый бот автоматизирует процедуру закупки, самостоятельно делая ставки, пока не достигнет минимальной цены, установленной поставщиком перед началом аукциона. Это позволяет предпринимателям участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях. Перед началом сессии предпринимателю необходимо установить минимальную стоимость, по которой он готов заключить контракт.

«За три квартала 2025 г. торговый бот использовался при заключении 66,3 тыс. контрактов. Их объем превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 15% и достиг 10,6 млрд руб. Экономия составила 3,6 млрд руб. Наиболее активно ботом пользовались поставщики из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Рязанской области и Пермского края. На них пришлось 78% от общего объема сделок», – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Котировочные сессии – это форма закупок, мини-аукционы, которые длятся по 3, 6 или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Благодаря таким оперативным сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики – приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

«Портал поставщиков» создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком «Портала поставщиков» является Департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

