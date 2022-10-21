Госпоставщик российских серверов для транспортной отрасли обрушил цену контракта в три раза

На закупке Минтрансом вычислительного оборудования цена контракта упала в три раза. За восемь серверов министерство готово было заплатить почти 33 млн руб., а получит их за значительно меньшую стоимость. Экономия госзаказчика составила более 22 млн руб.

Трехкратное падение цены

Как выяснил CNews, при закупке вычислительного оборудования для Минтранса поставщик обрушил цену контракта в три раза. Так, начальная максимальная цена контракта (НМЦК) восьми серверов составила 32,9 млн руб. Победитель же поставит их всего за 10,03 млн руб. Таким образом госзаказчик сэкономил 22,87 млн руб.

Соответствующий тендер был опубликован 17 сентября 2022 г. в формате электронного аукциона. Его итоги были подведены 28 сентября. Согласно протоколу подведения итогов, на аукцион было подано шесть заявок. Две из них были отклонены. Всем заявкам присвоены номера, наименования участников скрыты.

Победителем аукциона стала санкт-петербургская компания «Монитор компани» (ООО «Монко»). Остальные участники предложили выполнить поставку за 10,19 млн руб., 10,69 млн руб. и за 17,27 млн руб.



CNews ожидает пояснений по поводу начальной максимальной и итоговой цены контракта от Минтранса и победителя.

Российские серверы

Согласно тендерным документам, Минтрансу требуется восемь стоечных серверов с двумя процессорами стандартной архитектуры. Частота каждого процессора при этом должна быть не менее 3 ГГц (это фактически означает, что чипы могут быть только зарубежными).

Минтранс сильно сэкономил на закупке отечественных серверов

Как следует из карточки контракта на сайте госзакупок, Минтрансу будут поставлены отечественные серверы Rikor, запись о которых присутствуют в реестре Минпромторга. Цена за штуку составила 1,25 млн руб. При этом, судя по НМЦК, изначально Минтранс заложил на один сервер 4,11 млн руб.

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Учитывая то, что существенное снижение цены лота продемонстрировал не только победитель, но и ряд проигравших компаний, речь видимо идет не о демпинге, а о завышенной по сравнению с реальным рыночным предложением начальной цене контракта.

Как следует из техзадания, оборудование закупается для создания вычислительной основы цифровой платформы транспортного комплекса России. Закупка вызвана необходимостью интеграции информационных систем и ресурсов транспортного комплекса, повышения эффективности и снижения затрат, а также обеспечения единства технологического управления цифровыми ресурсами транспортного комплекса.

Демпинг на тендерах

CNews давно отслеживает заметные падения цен лотов на госзакупках. Например, в сентябре на проблемной закупке МВД серверов цена контракта обрушилась в четыре раза. Начальная цена лота составляла 962,5 млн руб., а итоговое предложение победителя упало до 235,6 млн руб. за 175 стоечных двухпроцессорных серверов. Победителем стала компания ООО «Софтлайн проекты» — юрлицо известного ИТ-интегратора Softline.

В октябре 2022 г. на закупке Росстатом 5 тыс. российских ПК с отечественной ОС поставщик сбил цену контракта почти в два раза. НМЦК составляла 411 млн руб., а предложение победителя — 219,9 млн руб. И здесь поставщиком оказалась вышеупомянутая ИТ-компания «Софтлайн проекты».