Власти США готовят продажу криптовалютного конфиската на $1 млрд. Bitcoin обвалился

Перевод около $1 млрд в криптовалюте Bitcoin из одних кошельков в другие расценили как подготовку к открытой продаже. Это создаст турбулентность на рынке биткоинов и уже привело к снижению их стоимости на 2%.

Это великий признак

Власти США переместили криптовалютные активы, конфискованные у киберзлоумышленников, на новые криптокошельки, чем вызвали бурную реакцию на рынке. Следствием этого стало снижение стоимости Bitcoin на 2% (ниже $22 тыс.).

Речь идет об огромной сумме — 49 тыс. биткоинов, что составляет примерно $1 млрд. Все эти средства хранились в криптокошельках, конфискованных правоохранительными органами в ходе различных операций.

Первым на происходящее обратил внимание Twitter-аккаунт PeckShieldAlert, принадлежащий фирме PeckShield, занимающейся вопросами информационной безопасности блокчейна.

По данным этого источника, около 10 тыс. биткоинов (примерно $217 млн по текущему курсу) были переведены на криптокошельки, контролируемые биржей Coinbase. Это может означать, что скоро власти попытаются их продать.

Криптоинвесторы опасаются, что высвобождение такого объема криптовалют сразу же скажется на стоимости биткоина. Уже сами эти опасения привели к снижению его курса: стоимость снова упала ниже $22 тыс. за один токен.

Впрочем, биткоин до сих пор стоит значительно больше, чем в своей низшей точке: в ноябре 2022 г. его цена составляла около $15 тыс. за токен.

Основания для опасений

Пока не ясно, насколько опасения оправданы. Ранее правительственные агентства распоряжались конфискованными криптоакивами иначе. Например, в 2014 и 2015 гг. биткоины, конфискованные у владельца ликвидированного подпольного рынка Silk Road, были выставлены на аукцион.

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Но сейчас ситуация может сложиться иначе. По крайней мере, аналитик Конор Райдер (Conor Ryder) фирмы Kaiko, специализирующейся на исследовании крипторынков, утверждает, что перевод средств на ресурсы Coinbase — это почти наверняка подготовка к их распродаже. А следовательно, рынок ждет некоторое повышение турбулентности.

Впрочем, сейчас рынок биткоинов находится в лучшем состоянии, чем год назад. Залогом «упругости» является и тот факт, что сейчас на рынке гораздо больше инвесторов с крупными суммами в криптокошельках, чем весной 2022 г. Так что временное снижение стоимости биткоинов, в случае продажи конфиската, будет недолговременным.

«То, что эти биткоины будут проданы без аукциона, остается пока лишь предположением, —говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Вероятность есть, но она не больше того, что эти средства будут выставлены на аукцион. Интересно, что столь бурную реакцию вызвал перевод на кошельки Coinbase довольно незначительной суммы — относительно общего объема конфискованных средств. Только у Silk Road было изъято биткоинов на сумму порядка $4 млрд по нынешнему курсу. Эта сумма может существенно вырасти, если общая тенденция к увеличению цены биткоина сохранится. Сами по себе эти средства можно рассматривать как довольно значимый рычаг воздействия на криптовалютный рынок со стороны властей США».

Стоимость криптовалют (не только Bitcoin, но и большей части других) падала на протяжении всего 2022 г. Этот процесс сопровождался крахом множества криптовалютных бизнесов, в том числе таких крупных как FTX, чья капитализация оценивалась в миллиарды долларов. Процесс распада криптовалютных организаций продолжается и поныне: на днях о своем закрытии объявил банк Silvergate, активно поддерживающий криптовалютные платежи.

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Однако стоимость криптовалют в целом снова показывает положительную динамику.