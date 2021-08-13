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Micron представила SSD Crucial P5 Plus с поддержкой PCIe Gen4

Micron Technology, Inc. объявила о появлении в продаже твердотельных PCIe-накопителей Crucial P5 Plus. Они стали пополнением отмеченной наградами линейки SSD компании и дают потребителям возможность воспользоваться всеми преимуществами высокопроизводительной встроенной памяти Gen4. Твердотельные накопители Crucial P5 Plus, построенные на базе первой на рынке 176-слойной NAND-памяти от Micron, позволяют создавать более компактные решения для хранения данных с меньшим энергопотреблением и более высокой скоростью. Помимо этого, усовершенствованная память Micron и инновационная технология контроллера обеспечивают прирост скорости последовательной записи до 66% и почти вдвое большую скорость последовательного чтения в сравнении с SSD Crucial предыдущего поколения.

«В условиях роста рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных потребители всё чаще испытывают нужду в высокопроизводительных решениях для хранения данных при решении таких задач как работа в инженерных приложениях, редактирование видео, создание контента и игр, — говорит Тереза Келли (Teresa Kelley), вице-президент и генеральный менеджер группы потребительских товаров компании Micron. — Благодаря использованию нашей мощной, лучшей в отрасли 176-слойной 3D-NAND-памяти в сочетании с новейшим интерфейсом, обеспечивающим высокую пропускную способность, твердотельные накопители P5 Plus делают хранилища с поддержкой высочайшей скорости работы доступными для широкого круга потребителей на рынке».

Благодаря скорости чтения до 6600 МБ/с твердотельные накопители Crucial P5 Plus также обеспечивают прирост скорости произвольного чтения на 67%, а скорости произвольной записи — на 40% по сравнению с предыдущим поколением SSD Crucial Gen3. P5 Plus идеально подходят для сборки новых ПК с интерфейсом PCIe Gen4 или обновления систем с на базе PCIe Gen3 — новые SSD совместимы с обеими версиями PCIe и были протестированы на платформах Intel и AMD, включая новейшие процессоры Intel Core 11-го поколения и материнские платы AMD Ryzen 3000 PCIe 4.0. Также новые накопители имеют обратную совместимость с большинством компьютерных систем Gen3, поддерживающих форм-факторы M.2.

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Новые высокопроизводительные твердотельные накопители Crucial P5 Plus дополняют выдающуюся линейку Crucial, уже включающую внутренние и внешние твердотельные накопители — такие как MX500, BX500, P5, P2, X8 и X6. Все твердотельные накопители P5 Plus поставляются нашим управляющим ПО Crucial Storage Executive, позволяющим повысить безопасность данных и оптимизировать производительность и обновления прошивки, а также бесплатным софтом для клонирования, обеспечивающим простую установку прямо из коробки.

Продукты Crucial доступны на сайте производителя, в ведущих розничных и онлайн магазинах, у ретейлеров и системных интеграторов. В России P5 Plus ожидается в конце августа.

Владимир Бахур

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