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В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination

«РНД поинт», разработчик и поставщик программного обеспечения для банков и финансового сектора, анонсировала запуск своего кредитного конвейера ABLE Origination в банке ВТБ (Азербайджан) для автоматизации процесса кредитования и повышения качества обслуживания клиентов.В результате внедрения кредитного конвейера ABLE Origination ВТБ (Азербайджан) в шесть раз увеличил производительность работы сотрудников на всех этапах процесса выдачи кредита. Решение «РНД поинт» открыло банку возможность инициации кредитной заявки через множество различных каналов, включая чат-боты и системы партнёров.

Внедрение кредитного конвейера ABLE Origination состояло из трёх фаз. На первой фазе эксперты «РНД поинт» автоматизировали сбор кредитных заявок, включая удалённые каналы продаж и получение отчёта из БКИ. Как результат, эффективность сотрудников банка повысилась более, чем в два раза.

Во время второй фазы кредитный конвейер был интегрирован с АБС банка в части получения карточки клиента. Также были автоматизированы процессы верификации и андеррайтинга и внедрены скоринговые карты. Результатом является принятие окончательного решения по заявке и финальное одобрение заявки менеджером банка. Эта фаза позволила повысить производительность сотрудников банка ВТБ в 4,5 раза.

Задачей третьей фазы было расширение интеграции кредитного конвейера с АБС вчасти открытия счёта, автоматического создания договоров и кредитной документации. Промышленная эксплуатация показала, что в результате внедрения третьей фазы продуктивность сотрудников банка увеличилась в шесть раз.

«По результатам внедрения кредитного конвейера ABLE Origination производительность обработки, принятия решений и выдачи кредитов увеличилась в шесть раз, – отметил исполняющий обязанности председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) Вадим Клименко. – Отдельно хотелось бы отметить глубокую экспертизу компании «РНД поинт» в части процессов кредитования и принятия решений, гибкость и комплексность предлагаемых решений, высокое качество разработки и внутреннего тестирования».

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