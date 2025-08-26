Разделы

CorpSoft24 расширяет присутствие в Центральной Азии

CorpSoft24 объявила о расширении присутствия в Центральной Азии. Представители компании объясняют планы по экспансии на азиатский рынок высоким потенциалом роста. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«Экономика ряда стран Центральной Азии — одна из самых динамично развивающихся на постсоветском пространстве. Мы видим в этом регионе (особенно в Узбекистане и Казахстане, где мы работали) перспективы для внедрения современных ИТ-решений, в частности в области ERP-систем и комплексной автоматизации бизнес-процессов», — отметил Дмитрий Пучков, заместитель генерального директора CorpSoft24.

Выбор конкретных направлений будет происходить исходя из экономических показателей и перспектив развития. В числе приоритетных регионов - страны СНГ. В том числе благодаря знанию русского языка и более близкому к российскому стилю ведения бизнеса. Так, в Казахстане компания ведет переговоры по крупному проекту в сфере логистики, связанному с внутренними ведомствами региона, принимает участие в тендерах и проводит предварительные встречи с потенциальными клиентами.

«Мы понимаем, что рынок некоторых азиатских стран пока находится на этапе, который Россия прошла 15–20 лет назад. Но с учетом ускорения технологических процессов, мы ожидаем, что регион достигнет зрелости гораздо быстрее — возможно, в ближайшие 5–10 лет», — сказал Дмитрий Пучков.

Говоря о целях, которые преследует компания, Дмитрий Пучков заявил: «Для нас это не просто бизнес с немедленной отдачей, а инвестиция в будущее. Во-первых, нам важно поддерживать статус международной компании для конкурентоспособности, особенно при работе с крупными заказчиками. Во-вторых, это интересно. Многие члены нашей команды воспринимают возможность работать в этих странах как дополнительный стимул, позволяющий использовать иностранные языки и получать новый опыт в других культурах и бизнес-средах. В-третьих, с учетом насыщенности российского рынка (где уже более 10 тысяч партнеров 1С), мы рассматриваем международное развитие как необходимое условие для роста и диверсификации бизнеса».

Эксперты отмечают, что рынок Центральной Азии остается сложным для иностранных компаний. Тем не менее, интерес к решениям на базе «», которые среди прочего предлагает CorpSoft24, растет. Поэтому на данный момент компания фокусируется на изучении местного законодательства, менталитета и потребностей рынка. Основной стратегией выхода станет сотрудничество с локальными партнерами, обладающими знанием специфики региона, но ограниченными ресурсами для реализации крупных проектов.

