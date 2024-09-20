ДОМ.РФ поделится с Узбекистаном опытом по развитию сервисов для жилищной сферы

ДОМ.РФ сегодня представляет своего рода «проектный офис», в рамках которого предлагаются и тестируются решения, направленные на развитие жилищной сферы. Компания готова использовать накопленную экспертизу не только для повышения качества жизни в России, но и экспортировать ее в другие государства, заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время встречи с делегацией из Узбекистана во главе с и.о. министра строительства и ЖКХ республики Шерзодом Хидоятовым.

Во время встречи представителям Узбекистана рассказали о направлениях деятельности Института развития в жилищной сфере и представили основные инструменты, которые используются компанией для повышения качества жизни в России. Применение части из них в республике уже прорабатывается, в том числе адаптация Стандарта комплексного развития территорий (КРТ). Кроме того, в 2024 г. впервые два представителя Узбекистана принимают участие в образовательной программе« Архитекторы.рф», которая реализуется ДОМ.РФ.

«ДОМ.РФ более 27 лет комплексно решает вопросы повышения доступности жилья и качества городской среды в интересах людей, бизнеса и государства. Компанией накоплена уникальная экспертиза в части мастер-планирования, реализации потенциала неиспользуемых земель, запуска различных финансовых инструментов и разработки ИТ-решений. Наши эксклюзивные подходы к развитию территорий, привлечению инвестиций в жилищное и инфраструктурное строительство, надеюсь, будут полезны Узбекистану. Мы открыты к сотрудничеству, готовы делиться накопленным опытом и с другими странами», – сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В рамках встречи стороны затронули вопрос стандартизации жилищного строительства. Ранее ДОМ.РФ подготовил и инициировал принятие в России «зеленых» ГОСТ Р для многоквартирных и индивидуальных домов. Стандарты призваны закрепить и масштабировать лучшие практики возведения качественного жилья. В настоящее время Институт развития разработал проект межгосударственного стандарта строительства «зеленых» многоквартирных домов, который ориентирован на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Представители Узбекистана подтвердили готовность поддержать его принятие и продвижение.

Делегации из Узбекистана также показали возможности цифровых сервисов, оператором которых выступает ДОМ.РФ. Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак презентовал экосистему «наш.дом.рф», которая включает более 40 сервисов, обеспечивающих всесторонний мониторинг рынка жилищного строительства и функционирование ключевых госпрограмм поддержки отрасли. Кроме того, гостям представили опыт создания суперсервиса «строим.дом.рф», который помогает россиянам в индивидуальном жилищном строительстве. По итогам презентации было решено рассмотреть сотрудничество в ИТ-отрасли и цифровизации с привлечением «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ).

Во время визита делегация из Узбекистана также посетила арендный проект ДОМ.РФ в жилом комплексе (ЖК) «Сердце столицы». Кроме того, представителям республики во время осмотра хода строительства нового квартала в центре Москвы, который был профинансирован Банком ДОМ.РФ, рассказали об опыте внедрения в России счетов эскроу и реализации ипотечных программ.