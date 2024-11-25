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«Яндекс Лавка» вышла на рынок Узбекистана

«Яндекс Лавка» начала работать в Узбекистане. Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома стал доступен жителям Ташкента с 25 ноября 2024 г. Сейчас к заказу доступно порядка 3 тыс. позиций, в том числе от местных производителей.

Пользователи из Ташкента уже могут заказать в «Лавке» продукты, товары для дома, готовую еду, кофе, а также горячие блюда. В дарксторах работают дарккитчены ― небольшие кухни, на которых еду готовят прямо перед доставкой клиенту. В ассортимент вошло порядка 50 горячих блюд.

Уже сейчас в Ташкенте работает 3 даркстора. «Лавка» планирует, что в 2025 г. в городе будет работать до 12 складов.

«Яндекс Лавка» планирует расширять список стран в международном бизнесе. Благодаря этому сервис сможет выйти на новую аудиторию, а также развивать сотрудничество с производителями из разных стран.

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