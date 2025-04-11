Wildberries открывает новый сортировочный центр в Узбекистане

Wildberries продолжает укреплять свои позиции на рынке Центральной Азии и объявляет об открытии нового сортировочного центра в Узбекистане. Площадь объекта увеличилась в nhb раза, что позволило удвоить пропускную способность — центр способен обрабатывать до 100 тыс. заказов в сутки. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Увеличение площади и мощности сортировочного центра в Ташкенте — это наша инвестиция в будущее. Мы стремимся сделать процесс доставки еще более быстрым и удобным для наших клиентов», — отметил региональный руководитель сортировочных центров Wildberries в Узбекистане Артем Кузин.

Сортировочный центр позволит компании удовлетворить растущий спрос на онлайн-покупки и повысить уровень сервиса для клиентов в Узбекистане. Срок доставки заказов из нового сортировочного центра до пунктов выдачи в Ташкенте составит до 12 часов.

Новый объект заменил предыдущий, расположенный в Ташкентской области в Кибрайском районе, который больше не принимает поставки.

Наличие логистического объекта в Ташкенте является важным для компании. Это позволит сохранять быструю доставку, а также оптимизировать логистическую цепочку поставок.