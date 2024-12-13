Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

Сеченовский университет протестирует в Узбекистане собственное ПО для лечения стенозов

Сеченовский университет Минздрава России заключил с Республиканским Специализированным научно-практическим центром кардиологии Минздрава Республики Узбекистан соглашение об апробации системы «Виртуальный ФРК» для неинвазивного исследования коронарного кровотока и планирования операций по лечению стенозов сосудов. Полученные результаты позволят увеличить существующую базу и тем самым, усовершенствовать заключения, выдаваемые системой, а также продемонстрировать ее клиническую и экономическую эффективность, безопасность и удобство по сравнению с существующими инвазивными методами. Исследования ведутся в рамках программы создания и развития НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение». Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Система «Виртуальный ФРК» позволяет оценивать значимость стенозов в коронарных артериях без инвазивного вмешательства. Запуск созданного программного комплекса осуществляется при условии доступа к интернету и веб-браузера. Полученные результаты обеспечат врачу возможность провести оценку изменений функциональных параметров коронарного кровотока с дальнейшим измерением функциональной и гемодинамической значимости стеноза с учетом коллатерального кровотока.

«Апробация данного программного продукта будет проведена на базе РСНПМЦК в течение двух месяцев. За указанный период планируется проанализировать данные с помощью «Виртуального ФРК» у 30 пациентов. Полученные результаты будут верифицированы показателями диагностической коронарографии с помощью специального датчика давления в коронарной артерии используемого в качестве «золотого стандарта» для оценки функциональной степени тяжести стенозов коронарных артерий. В перспективе возможно применение «Виртуального ФРК» в республиканских филиалах РСНПМЦК», — сказал директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии Хуршид Фозилов.

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече
Маркет

«Программа дает возможность провести предварительное исследование, выяснить, нуждается ли пациент в операции и каков будет ее результат, — сказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. — Помимо коронарного кровотока, система позволяет учесть и другие параметры, которые, как правило, не оцениваются — в частности, эластичность коронарных сосудов. Это позволяет сделать прогноз максимально точным».

Также испытания «Виртуального ФРК» ведутся в клиническом центре Сеченовского университета. По их успешному завершению ученые смогут оформить регистрационное удостоверение, необходимое для внедрения технологии в широкую клиническую практику.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Запущена российская SRM-система для автоматизации закупочных процессов

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

Путин поддержал идею обязать ИТ-компании преподавать в вузах. Компании не в восторге

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще