Ресторанный гид Ultima Guide запустился в Узбекистане

Ultima Guide расширяет географию: Ташкент стал первым городом за пределами России, в котором появился технологичный ресторанный гид. Yandex Uzbekistan с помощью нейросети и голосования среди пользователей и экспертов собрал 20 лучших заведений столицы Узбекистана. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Ultima Guide — ресторанный гид, созданный с использованием высоких технологий. В каждом городе присутствия путеводителя нейросеть анализирует тысячи заведений — оценивает по количеству заказов и посещений, отзывам в приложении «Яндекс Карт» и еще более чем 100 критериям. Затем локальные эксперты и пользователи голосуют за лучшие из них.

Впервые Ultima Guide появился в сервисе «Яндекс Еда» в Москве в 2023 г., а сейчас существует еще в пяти крупных городах страны — Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде и Красноярске. Чтобы им могли пользоваться не только жители, но и гости городов, гид публикуется на русском, английском, китайском. Путеводитель по Ташкенту дополнительно перевели еще и на узбекский язык.

Сначала нейросеть изучила более 3000 заведений Ташкента по более чем 100 признакам, чтобы сформировать лонг-лист из 140 ресторанов-претендентов на попадание в Ultima Guide. На втором этапе за претендентов голосовали 4500 пользователей Yandex Go и 39 независимых локальных экспертов: рестораторов, шефов, гастрокритиков, представителей медиа и инфлюенсеров. 20 заведений, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам голосования, получили место в Ultima Guide. Итоги голосования подвела собственная модель оценки Яндекса, результаты проверила международная консалтинговая компания «Яков и Партнеры».

В топ-20 Ташкента можно найти рестораны с национальной кухней — например, OBI Hayot и The Choyxona, с европейской и средиземноморской кухнями — Basilic, La Mer, Punto, Quadro, видовые рестораны — Gravity и Restaurant 12, и даже небольшое кафе — Zira Cafe. Рестораны Ташкента, вошедшие в Ultima Guide, объявили 22 мая 2025 г.

Найти 20 заведений Ташкента, которые попали в Ultima Guide, можно на сайте проекта, в приложении Yandex Go в Узбекистане на странице «Еды». Гид будет обновляться ежегодно и станет помощником для жителей Ташкента и гастротуристов, в том числе из России.