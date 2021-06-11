«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила новый портал документации API для интеграции

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила новый портал документации API для интеграции. Новый портал документации упрощает и проясняет для разработчиков проведение интеграции, а для владельцев ПО, заказчиков интегрированных решений – детально доносит информацию о возможностях, которые им предоставляются через API. Таким образом, у компаний теперь есть полноценный инструмент для автоматизации распространенных логистических процессов – им они могут пользоваться в рамках экосистемы цифровых сервисов «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Участники «Биржи ATI.SU» – перевозчики, экспедиторы, грузовладельцы – используют различные программные интерфейсы (API) для организации взаимодействия собственных логистических, учетных, финансовых и иных систем с сервисами ATI.SU.

Например, так они могут автоматизировать одну из самых востребованных функций – добавление грузов из системы учета компании в базу данных Биржи с помощью пары кликов мышью в интерфейсе или полностью без участия логиста. Другая популярная у многих клиентов функциональность – интеграция API с конфигурацией «1С: Предприятие». Сегодня в распоряжении участников «Биржи ATI.SU» – ряд стандартных и коммерческих (платных) API для самых разных сценариев применения. К платным сервисам API относятся: «Перехват грузов», «Перехват машин», «Поиск активных перевозчиков», «Расчет расстояний» и «Поиск транспорта».

«Стратегический курс на широкое развитие API был принят у нас несколько лет назад. В последнее время мы стали больше обращать внимания на платные API как дополнительную возможность развития тех сервисов, которые доступны пользователям через сайт и мобильные приложения. В этой части мы с одной стороны следим за спросом на API от средних и крупных компаний, а с другой – сами пытаемся предвосхитить их потребности и предложить им сервисы, о возможности реализации которых они по каким-то причинам даже не догадываются», – комментирует директор по развитию «Биржи грузоперевозок ATI.SU» Александр Вильде.

Получив доступ к API, партнеры Биржи имеют возможность встраивать его в свои системы с учетом своих бизнес-целей, также они могут попросить доработать API, если нужна более расширенная функциональность. В процессе таких интеграций у пользователей часто возникают вопросы по поводу работы с сервисом, терминологии, возможностей тестирования, доступа к актуальной документации. Иногда требуется и полный алгоритм действий: например, как перевозчику реализовать функцию оформления заказа. На новом портале все справочные материалы собраны и удобно структурированы.

Существовавшая ранее сложная техническая документация представлена в формате, легком для понимания даже неспециалисту. Пользователь, зарегистрированный в системе, может ознакомиться с описанными на платформе методами API и протестировать их в действии. Стремясь сделать новый портал максимально удобным и доступным для пользователей, команда «Биржи ATI.SU» много внимания уделила именно дизайну веб-интерфейса портала API, навигации и системе поиска.

Также обновленный портал предоставляет преимущества и самим программистам-разработчикам API. Теперь поддерживать и обновлять API-документацию стало максимально удобно. Это позволяет избавиться от некоторых сдерживающих факторов в разработке продуктов Биржи, обеспечить единообразие предоставляемой документации.

Клиенты и партнеры Биржи могут получить централизованную поддержку по вопросам API по нескольким каналам коммуникаций: в чате для разработчиков, по e-mail, через электронную форму обращения или в телеграм-канале.