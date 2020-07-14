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Спецпроекты

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила обновленный сервис «Тракмаркет» для продажи и аренды автотранспорта

Интернет Веб-сервисы

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила обновленный сервис «Тракмаркет» для продажи и аренды автотранспорта.

Несколько лет назад «Биржа грузоперевозок ATI.SU» – тогда еще компания «Автотрансинфо» – разработала собственный сайт для покупки и продажи коммерческого грузового транспорта и спецтехники. Однако через некоторое время его работа была приостановлена. В 2019 г. команда Research & Development и несколько UX-специалистов решили обновить сервис: провели конкурентный анализ, определили потребности целевой аудитории, разработали макеты, опираясь на дизайн основного сайта компании. Затем представили проект на одном из хакатонов. Идея понравилась руководителям, и команда начала разработку нового «Тракмаркета». В июле сервис возобновил свою работу в обновленном варианте. Он бесплатен для всех – для публикации объявлений необходима только регистрация на ATI.SU.

Теперь пользователи могут не только продать или купить грузовик, автокран и другую спецтехнику, но и взять их в аренду – в дальнейшем команда сервиса планирует привлечь на него дилеров. В отличие от других подобных сервисов, на «Тракмаркете» есть возможность продать автопоезд полностью, не создавая несколько отдельных объявлений для тягача и прицепа. Также разработчики рассматривают внедрение платных инструментов, которые часто используются на подобных маркетплейсах: выделение объявления в поисковой выдаче или его поднятие наверх, отображение в виде виджета – оплата будет происходить через биллинговую систему «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

При обновлении сервиса важной задачей было обеспечить безопасность пользователей. Для этого разработчики интегрировали «Тракмаркет» с основным сайтом. Теперь покупатель может узнать подробности о владельце или арендаторе транспортного средства с помощью «Паспорта участника АТИ», убедиться в его надежности, а также связаться с ним в «АТИ-Мессенджере». Также пользователь может проверить интересующий его товар с помощью специального сервиса, который предоставляет информацию о возможных ДТП, штрафах, залоге, а также о пробеге.

«На рынке есть разные сервисы, где можно продать или приобрести автотранспорт, в том числе коммерческий. Наше преимущество – это наша аудитория: более 200 тыс. пользователей "Биржи грузоперевозок ATI.SU", среди которых много владельцев транспортных компаний со всей страны и ближнего зарубежья, а также владельцев личных транспортных средств, которые ранее использовались для работы с заказами. В итоге пользователь может выбрать наилучший для себя вариант по цене, географии и техническим характеристикам. А наши дополнительные сервисы помогут ему удостовериться в порядочности продавца и заключить безопасную сделку», – сказал Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок ATI.SU».



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