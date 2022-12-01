ПГК оптимизировала работу с контрактами с помощью нового сервиса экосистемы ATI.SU

«Первая грузовая компания» автоматизировала процесс распределения грузов между перевозчиками с помощью сервиса «Контрактное распределение грузов» от «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

ПГК — логистический оператор грузовых железнодорожных перевозок. С помощью ATI.SU компания работает с подрядчиками, доставляющими детали для ремонта вагонов. Чтобы сократить трудозатраты сотрудников, стабилизировать и зафиксировать цены на перевозки, а также оптимизировать работу со сложными маршрутами было принято решение перейти на новый формат работы с контрагентами. Специально для ПГК ATI.SU разработала сервис «Контрактное распределение грузов». Он автоматизирует работу с грузами, позволяет оптимизировать логистические операции за счет сокращения ручного труда и повышения прозрачности всех процессов.

Ранее для отправки груза по контракту специалисты ПГК размещали заявку на ATI.SU, затем ее вручную корректировали, считали тариф и только после этого отправляли перевозчику. Сейчас весь процесс интегрирован с SAP.

Достаточно один раз внести в систему данные перевозчика и условия контракта для него (маршрут, ставка, тип кузова) и новые грузы, добавляемые на ATI.SU, подходящие под заданные условия, автоматически будут назначаться подрядчику. Логист получает заявку, переводит её на ATI.SU и получает автоматический расчет стоимости перевозки исходя из направления. Заявка сразу отправляется контрагенту, который должен ее подтвердить, заполнить данные в документах и распечатать их. Благодаря такому механизму распределения контрактов удалось сократить время обработки и распределения заказов.

Также с помощью сервиса ПГК на год зафиксировала ставки на перевозки и решила проблему доставки грузов в отдаленные места со сложными маршрутами. Компания предлагает подрядчикам гарантированный объем перевозок, они заранее знают направления и берут в работу не только ликвидные рейсы, но и специфичные.

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«Контрактное распределение грузов» было разработано за шесть месяцев на основе пожеланий по функциональности от клиента. В частности, был создан индивидуальный тарификатор, так как у компании своя методика расчёта цен. Некоторые настройки дорабатывались поэтапно, к примеру, возможность распределять груз между несколькими перевозчиками появилась позднее. Сейчас в доработке находятся еще ряд настроек, которые позволят усовершенствовать процессы, связанные с автоматизацией работы с перевозчиками», – отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU»

«Для ПГК переход на сервисные контракты с перевозчиками – это очередной этап стратегии развития данного направления. Переход потребовал разработки и автоматизации механизма распределения заказов на перевозку сервисным клиентам. Команда ПГК и ATI.SU в короткие сроки внедрила автоматическое распределение заказов и реализовала интеграцию учтённой системы ПГК и Площадок ATI.SU. С помощью автоматического распределения заказов мы выстроили системную работу с сервисными перевозчиками по гарантированному выполнению заявок, получили эффект на стоимости перевозок и сократили трудозатраты, а перевозчики получили возможность планировать логистику автопарка и ресурсы, которое раньше они тратили на торги, использовать для повышения качества услуг», – сказал Сергей Федоткин, начальник управления организации закупок и реализации ТМЦ «Первой грузовой компании».