«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональность сервиса для автоматизации логистики

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила новые возможности облачного сервиса «Площадки ATI.SU». Они позволяют оптимизировать логистические операции за счет сокращения ручного труда и повышения прозрачности всех процессов. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Сервис «Площадки ATI.SU» является частью экосистемы, которая развивается на базе «Биржи грузоперевозок ATI.SU». С его помощью компании могут автоматизировать практически всю логистическую цепочку: от поиска исполнителя до анализа эффективности всех своих перевозок.

Пользователи обновленной версии «Площадки ATI.SU» теперь могут настраивать автоматическое копирование грузов от своих партнеров из системы Atrucks. Для загрузки данных потребуется регистрация на обеих платформах. Грузы, которые будет выставлять грузовладелец на Atrucks, автоматически появятся на Площадке экспедитора на ATI.SU. При этом ставка в грузах будет изменена с учётом комиссии, указанной в настройках копирования. А режим «Сквозных торгов» позволит перевозчикам с ATI.SU принимать участие в торгах за груз наравне с перевозчикам с Atrucks. Если в торгах участвуют исполнители с партнерской платформы, это отразится у экспедитора в перечне участников. В истории груза также можно будет увидеть, какие ставки и с какой платформы были сделаны.

Для автоматизации процесса распределения грузов Биржа запустила сервис «Контрактное распределение», который позволяет автоматически назначать грузы перевозчикам. Чтобы воспользоваться функциональностью, грузовладельцу необходимо внести данные действующего договора с перевозчиком на ATI.SU, указав стоимость перевозки для каждого направления из договора. После этого заказы, добавляемые на сайт по этому направлению, будут сами назначаться на нужного исполнителя. Если исполнитель не возьмется за заказ, то он опубликуется для остальных перевозчиков на выбранных Площадках.

Помимо этого, сервис теперь позволяет проводить предварительный отбор участников на «Открытые площадки» по заданным критериям. Среди них могут быть отсутствие претензий, минимальная ставка, наличие указанных заказчиком документов или коммерческого предложения. Перевозчик не сможет подать заявку, если не загрузил нужные документы, а вход на площадки для него будет закрыт в случае несоответствия требованиям. Это должно помочь грузовладельцам быстрее находить подходящих исполнителей и сразу начинать с ними сотрудничество.

По завершению заказа «Площадки ATI.SU» автоматически выставят перевозчику оценку по пятибалльной шкале. На нее будут влиять пунктуальность, надежность, стабильность и безопасность. Рейтинг поможет грузовладельцу понять, как исполнители справляются со своей работой, и соответствует ли их уровень его запросам.

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Также участникам Биржи в обновленном формате доступен сервис «Поиск активных перевозчиков». Он помогает компаниям в короткий срок найти новых исполнителей и при необходимости проанализировать рынок перевозчиков по нужному маршруту. Владельцы грузов, работающие на международных направлениях, могут воспользоваться web-версией сервиса бесплатно.

«Мы постоянно добавляем новые возможности и оперативно дорабатываем действующие инструменты под запросы клиентов и с учетом их процессов. Текущие обновления позволят еще больше снизить количество рутинных операций в ручном формате. Кроме того, в ситуации, когда зарубежные разработчики покидают российский рынок и останавливают свои сервисы по автоматизации логистики, “Площадки ATI.SU” становятся надежным инструментом импортозамещения. Мы предлагаем полностью отечественное решение, закрывающее все бизнес-задачи представителей транспортно-логистической сферы», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на Бирже размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.