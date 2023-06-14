Санкции дали трещину? Российские интернет-ресурсы вывели из-под запрета

Регистратор RIPE NCC вновь начал сотрудничать с российскими компаниями из сферы электросвязи и выдавать им IP-адреса, хотя еще в марте 2022 г. по решению европейских властей отказался от этого. Изменения касаются только тех компаний, по которым еще не вынесено окончательное санкционное решение.

Внезапные послабления

Региональный интернет-регистратор RIPE NCC, распределяющий IP-адреса в Европе, без предварительных заявлений возобновил обслуживание интернет-ресурсов российских компаний и корпораций, по тем или иным причинам оказавшихся под западными санкциями пишет РБК со ссылкой на директора по внешним связям RIPE NCC Максима Буртикова. Внезапные послабления носят временный характер и распространяются лишь на некоторые организации лишь из одной отрасли современного мирового рынка.

RIPE NCC отозвал свои ограничения, которые еще в марте 2022 г. наложил на российские компании из сферы электросвязи, (к ней относятся телевещание, телефония, передача данных и пр.). Но это касается лишь тех организаций, в отношении которых в настоящее время ведется расследование о применимости к ним антироссийских санкций западных государств – тем компаниям, по которым вынесено окончательное решение, на послабления рассчитывать не стоит.

Фото: victor217 / FreePik Для российских провайдеров отмена ограничений, хотя и временная, означает намного большую свободу действий

По данным самого RIPE NCC, в настоящее время регистратор занят расследованием около 1050 дел о санкциях против тех или иных компаний. Из них примерно треть в той или иной степени связаны с событиями, начавшимися 24 февраля 2022 г. С каких именно компаний будут сняты ограничения, Максим Буртиков не сообщил.

Могущество RIPE NCC

RIPE NCC или RIPE Network Coordination Centre – это региональный интернет-регистратор, основанный в 1992 г. Согласно его официальному сайту, это некоммерческая организация, которая поддерживает сообщество RIPE (Réseaux IP Europeens) и более широкое интернет-сообщество.

RIPE NCC занят распределением IP-адресов на территории Европы, Ближнего Востока, а также Центральной Азии. Основной костяк участников RIPE NCC – это интернет-провайдеры, телекоммуникационные организации и другие компании, располагающие собственной сетевой инфраструктурой. Также RIPE NCC распределяет так называемые ASN или autonomous system number. Это специальные номера автономных систем с заранее установленными для них едиными правилами маршрутизации.

На начало лета 2023 г. RIPE NCC являлся одним из пяти ныне существующих региональных интернет-регистраторов. Наряду с ним функционируют (American Registry for Internet Numbers, контролирует Северную Америку), APNIC (Asia-Pacific Network Information, Азия и Тихоокеанский регион), LACNIC (Latin American and Caribbean Network Information Centre, Латинская Америка и Карибский регион) и AfriNIC (African Network Information Centre, страны Африки и региона Индийского океана).

Что это означает для компаний

Российские организации, подпадающие под временное «помилование» со стороны RIPE NCC, смогут рассчитывать в первую очередь на выдачу регистратором новых IP-адресов. В дополнение к этому из базы данных RIPE NCC временно исчезнет пометка «санкции» рядом с названием компании, расследование против которой еще не завершено.

Также регистратор вновь готов принимать заявки российских компаний на членство в нем и заключать с ними соглашения о спонсорстве.

Получать IP-адреса и ASN непосредственно от RIPE NCC могут исключительно члены этой организации, а для этого нужно заключить договор об обслуживании и перечислить регистратору годовой взнос, который в 2022 г. составлял 1400 евро (126,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 июня 2023 г.). Заплатить можно либо безналичным переводом, либо банковской картой, либо через PayPal. Однако в связи с антироссийскими санкциями счета «помилованным» компаниям RIPE NCC выставлять пока не будет – для начала потребуется уточнить, есть ли у зарубежных банков возможность принять платеж из России.

Как мир докатился до такого

RIPE NCC отказался обслуживать попавшие под ограничения российские компании на фоне одного из первых пакетов европейских санкций против России. Весной 2022 г. на нее лег запрет по предоставлению IP-адресов санкционным компаниям, поскольку подобное трактуется европейскими властями как экономическое действие.

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Регистратор находится в юрисдикции Голландии и потому обязан подчиняться решению властей страны. Помимо прочего, он был вынужден «заморозить» все ранее выданные санкционным компаниям интернет-ресурсы.

В июне 2022 г. власти Европы отменили несколько экономических санкций, заявив, помимо прочего, что «финансовые ограничения не применяются к средствам или экономическим ресурсам, которые необходимы строго для предоставления услуг электросвязи». Это один из пунктов шестого пакета санкций ЕС.

RIPE NCC моментально отреагировал на эти изменения и обратился к властям Голландии с вопросом, попадают ли интернет-ресурсы (IP-адреса и пр.) под действующие санкции, указывая на то, что их выдача относится к услугам, оказываемым компаниям из сферы электросвязи. Властям Нидерландов потребовался почти год, чтобы сформировать ответ – в мае 2023 г. они сообщили RIPE NCC, что на интернет-ресурсы санкции не распространяются. Это в итоге и позволило регистратору снять свои ограничения с компаний, по санкциям против которых еще не принято окончательное решение.

Кого это затронет

На момент выхода материала в числе крупных российских компаний из сферы электросвязи, оказавшихся под санкциями, находились операторы связи «Ростелеком» (с февраля 2022 г.) и «Мегафон» (с апреля 2023 г.). По словам собеседников РБК, у «Ростелекома» в настоящее время есть «некоторые трудности с получением новых IP-адресов».

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На запрос CNews представители «Ростелекома» ответить не смогли. Что касается «Мегафона», то почти сразу после введения после него санкций из-под них по решению Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) было исключено оказание оператором услуг связи. Представители «Мегафона» от комментариев отказались.