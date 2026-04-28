Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи»

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы группы Softline, включая компании, ранее приобретенные у обанкротившейся группы «АйТи». Решение было вынесено в рамках банкротства ООО «Интеграция», инициированного Роскомснаббанком (также признан банкротом). В Softline не согласны с таким определением и намерены его обжаловать.



Наложение арестов на активы Softline

Группа Softline (головная структура — ПАО «Софтлайн») сообщила о наложении Арбитражным судом Москвы обеспечительных мер, которые затронули счета более 20 физических и юридических лиц, включая ряд активов группы Softline. Арест был вынесен в рамках дела о банкротстве ООО «Интеграция».

В Softline считают, что данные меры являются «необоснованными и создающими существенные препятствия для вынесения правосудного решения по делу». В компании подчеркивают, что решение о наложении обеспечительных мер было вынесено «без назначения судебного разбирательства, без уведомления сторон и без оценки обоснованности требований с их участием».

В Softline добавили, что не имеют отношения к ООО «Интеграция», не являются его контролирующим участником и не участвовали в его хозяйственной деятельности. Softline подал ходатайство об отмене обеспечительных мер. В компании уверяют, что данные события носят «временный характер» и не сказываются на операционной деятельности группы, а совокупные активы группы «более чем в 100 раз превышают размер обеспечительных мер».

Проблемы Softline связаны с обанкротившейся группой «АйТи» и Роскомснаббанком

Согласно документам из картотеки «Электронное правосудие», определение о наложении арестов на активы группы Softline принято по заявлению Роскомснаббанка (его активы сейчас находятся под управлением АСВ, Агентства по страхованию вкладов). Речь идет о головной структуре группы — ПАО «Софтлайн», а также о таких компаниях группы, как ООО «СЛ Софт» (SL Soft), ООО «Робин», ООО «Преферентум», «Софтлайн Образовательный холдинг» и Softline International.

В определении суда говорится также о наложении ареста на активы Виктора Ванштейна (бывший гендиректор «Аплана», впоследствии работал управляющим директором SL Soft), «Аплана АйТи» (принадлежит основателям группы «АйТи», заложена по кредиту SL Soft), основателя УИПЦ «АйТи» Вячеслава Витко, ИТ-компании «Рутимс» (ликвидирована в 2026 г.) и ее основателя Олега Бакиева, ИТ-компании «Базовые технологии» и ее гендиректора Алексея Смирнова. Также арест наложен на активы Ильдара Таулбаева, Искандера Габитова, Адили, Амира, Эмиля, Сабины, Аиши, Ирины, Финави, Азата и Алии Галлямовых.

В определении суда говорится, что имущество должно быть арестовано в пределах 1,57 млрд руб. Роскомснаббанк настаивает на привлечении к субсидиарной ответственности упомянутых лиц, а также основателей группы «АйТи»/«Аплана» Тагира Яппарова и Игоря Касимова, структур данной группы — АО «Управляющая компания (УК) АйТи», «Фирма АйТи Информационные технологии» и «Логика бизнеса». Кроме того, упоминается бывший гендиректор ООО «Интеграция» Станислав Витко.

Связь банкротства Роскомснаббанка с группой «АйТи»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Интеграция» было создано в 2011 г. и принадлежало его гендиректору Юрию Кузьмичеву. Затем компания последовательно переходила к Станиславу Витко, Ильдару Таулбаеву и Искандеру Габитову, они также сменяли друг друга на посту гендиректора компании.

В 2019 г. Арбитражный суд Республики Башкортостан взыскал с «Интеграции» в пользу Роскомснаббанка (был зарегистрирован в столице Башкортостана Уфе) 540 млн руб. В 2023 г. Арбитражный суд Москвы по иску Роскомснаббанка признал ООО «Интеграция» банкротом. У самого Роскомснаббанка в 2019 г. была отозвана лицензия, в 2021 г. его признали банкротом. Его активами управляет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как писало РБК, в 2019 г. московская компания «АйТи», незадолго до отзыва у Роскомснаббанка лицензии, завела в нем депозит на сумму 200 млн руб. Ранее между «АйТи» и компанией «Арсеналъ» был заключен договор о передаче неисключительных прав на использование ПО также на сумму 200 млн руб.

Вскоре после открытия депозита «АйТи» и «Арсеналъ» расторгли соглашение и договорились, что вместо возврата платы за ПО «АйТи» передаст «Арсеналу» права на свой депозит в Роскомснаббанке. После отзыва лицензии у Роскомснаббанка «Арсеналъ» пытался добиться включения в реестр кредиторов банка, но АСВ выступило против и суд данное требование не утвердил. АСВ посчитало, что поведение «АйТи» и «Арсенала» «свидетельствует об отсутствии у сторон воли на возмездное встречное вознаграждение», а «сами договоры были мнимыми, направленными на возникновение долга банка перед одним из участников».

Связь «АйТи» и «Арсенала»

«АйТи» — один из старейших участников российского ИТ-рынка. Компания была основана в начале 90-х Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым. В 2018 г. на базе ряда активов «АйТи» была создана группа «Аплана».

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Арсеналъ» также связано с группой «АйТи». Компания была создана в 2014 г. Еленой Молчановой, которая возглавляла другую структуру группы — ООО «Аддити». В 2016 г. 99% в компании перешло к ООО «ИТ-Софт». Оно было создано в 2014 г. Ренатом Мулюковым, в 2018 г. перешло к Айдару Мингазову. С 2019 г. ООО «ИТ-Софт» на паритетных началах принадлежало Тагиру Яппарову и Игорю Касимову, в 2021 г. 20% в компании перешло к ООО «Дататек» (одна из структур группы «АйТи»).

В 2019 г. 99% в ООО «Арсеналъ» принадлежали ООО «Уральский инженерно-производственный центр (УИПЦ) АйТи». Данная компания была создана в 2010 г. Вячеславом Витко, затем перешла к Айдару Мингазову, затем — к Гульдяр Гимрановой. К настоящему моменту деятельность «Арсенала», «ИТ-Софт», «Дататек» и УИПЦ «АйТи» прекращена.

Связь «АйТи» и Softline

Впоследствии ряд активов «Аплана» был продан Softline. В 2020 г. аутсорсинговый бизнес «Аплана» был продан Softline за $2,7 млн. В 2022 г. «Академия АйТи» была выкуплена Softline у «Аплана», затем компанию переименовали в «Софтлайн Образовательный холдинг».

В 2023 г. Softline приобрела у «Аплана» ряд разработчиков ПО: «Босс Кадровые Системы» (разработчик «Босс-Кадровик»), «Робин» (создатель платформы Robin), «Робин Облако», «Преферентум» (создатель платформы Preferentum) и «Реляционное программирование». Вместе с еще одним разработчиком ПО — «Цитрус» — сумма сделки составила 789 млн руб. (с учетом отложенного вознаграждения).

Из приобретенных активов внутри группы Softline была создана компания SL Soft. Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline и гендиректором SL Soft, вместе с ним в компанию перешли ряд выходцев из «Аплана»/«АйТи», включая упомянутого Виктора Ванштейна. В 2025 г. Яппаров покинул пост гендиректора SL Soft. Активы, которые ранее Softline приобретал у «Аплана», затем были переданы в компанию «Фабрика ПО» (FabricaOneAI), которая в настоящее время проводит IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже.

Из определения суда следует, что под арест, помимо головных структур Softline, попали компании, которые Softline покупал у «Аплана». При этом капитализация самого Softline, чьи акции также котируются на Московской бирже, составляет 28 млрд руб.

Банкротство «АйТи»

В 2025 г. одно из подразделений группы «АйТи» — ООО «Логика бизнеса» — инициировало собственное банкротство. Также по иску налоговой инспекции банкротом была признана другая структура группы — АО «Фирма АйТи Информационные технологии» — и головная структура группы — АО «УК (управляющая компания) АйТи». Также Игорь Касимов, проживающий сейчас в Казахстане, инициировал собственное банкротство.

Среди кредиторов «Логики бизнеса» значатся упомянутые ООО «Интеграция» и ООО «Арсеналъ», а также ВТБ, «Ренессанс страхование», ПСБ, «Почта России» и Совкомбанк. Среди кредиторов Касимова — SL Soft (ООО «СЛ Софт»), ООО «Интеграция», ВТБ, «Совкомбанк», ПСБ и Сбербанк. Среди кредиторов «Фирма АйТи Информационные технологии» значатся «Логика бизнеса», Совкомбанк, ВТБ, ПСБ и «Арсеналъ», третьим лицом значится ООО «Интеграция». Среди кредиторов «УК АйТи» значатся ООО «Интеграция», «Логика бизнеса», ПСБ и ВТБ.