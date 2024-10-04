Компании «АйТи Бастион» и «Базис» успешно завершили интеграцию продуктов

Российские разработчики интегрировали свои флагманские решения СКДПУ НТ «Шлюз доступа» (платформа PAM) и инфраструктуру виртуальных рабочих столов Basis Workplace.

Цель интеграции заключалась в реализации встраивания системы контроля доступа СКДПУ НТ в цепочку предоставления доступа инфраструктуры виртуальных рабочих столов на базе Basis Workplace в прозрачном режиме: то есть без необходимости ручного управления каждым отдельным доступом и пользователем. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи Бастион».

В ходе выполнения сценариев и испытаний интегрированных систем инженеры обеих компаний реализовали полную цепочку подключения – от рабочей станции пользователя с установленным на ней VDI-клиентом через компонент PAM-платформы СКДПУ НТ «Шлюз доступа» к целевым виртуальным рабочим столам пользователей под управлением Basis Workplace. При этом велась полная фиксация действий пользователей как в текстовом, так и в видео форматах. Результаты проверок продемонстрировали полную работоспособность и эффективность взаимодействия систем.

«АйТи Бастион» и «Базис» доказали, что совокупность разработанных ими решений способна обеспечивать безопасное и эффективное управление виртуальными рабочими столами. А также может оптимизировать работу, снизить риски несанкционированного доступа, повысить общую устойчивость и надежность ИТ-инфраструктуры, соответствуя стандартам информационной безопасности.

«Успешная интеграция комплексного продукта СКДПУ НТ с решением компании «Базис» — это важный шаг в общем стремлении создавать наиболее безопасные и надежные ИТ-инфраструктуры для наших заказчиков. Интеграция обеспечивает современному бизнесу оптимизацию процессов управления и контроля доступа. Мы уверены, что представленное решение станет неотъемлемой частью ИТ-инфраструктур многих компаний, предлагая надежную защиту данных и удобство использования», — отметил технический директор компании «АйТи Бастион» Дмитрий Михеев.

«Мы уделяем особое внимание совместимости Basis Workplace и других решений нашей экосистемы с решениями партнеров, в том числе в рамках программно-аппаратных комплексов. Только так можно быть уверенным, что наши заказчики, в том числе потенциальные, не столкнутся с неожиданным сложностями при установке или эксплуатации продуктов. Совместная работа с «АйТи Бастион» дала нам полезный опыт и усилила экспертизу инженеров, но главное – дала нашим заказчикам уверенность в стабильности работы их виртуальной инфраструктуры и надежной защите важных данных», — сказал Дмитрий Дворцов, директор по работе с партнерами компании «Базис».