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ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве

Российские разработчики в области информационной безопасности InfoWatch и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое станет основой для совместного развития технологий и внедрения передовых решений ИБ для корпоративного сектора. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Интеграция продуктов ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» обеспечила обмен данными, что позволяет более быстро и точно реагировать на инциденты ИБ. В данном случае этот обмен реализован с помощью интеграции платформы контроля привилегированного доступа СКДПУ НТ от «АйТи Бастион» с межсетевым экраном InfoWatch ARMA Industrial Firewall и DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor.

«Наша задача – помогать российскому бизнесу выстроить эффективную систему защиты данных. С этой целью ГК InfoWatch строит платформу, в которую могут быть интегрированы другие ИТ-, ОТ- и ИБ-продукты. Сотрудничество с «АйТи Бастион» позволяет обеспечить контроль доступа к данным и их безопасность на объектах наших заказчиков в условиях регулярных атак как снаружи, так и изнутри. Совместное применение технологий двух компаний значительно сокращает возможности обхода систем защиты и таким образом позволяет предприятиям развивать ИТ-процессы с соблюдением всех требований информационной безопасности», — сказала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции
Генеративный ИИ

В рамках соглашения стороны намерены сотрудничать по нескольким ключевым направлениям, включая участие в совместных проектах в сфере кибербезопасности, предоставление всесторонней организационной и технической поддержки друг другу, проведение технологических консультаций, поставку оборудования и программных продуктов. Договоренность также предусматривает объединение усилий для выполнения совместных научно-исследовательских работ, маркетинговых и медиа кампаний.

«Партнерство с ГК InfoWatch представляет собой важный шаг в развитии инновационных решений по защите сложных инфраструктур, в том числе с АСУ ТП. Сотрудничество позволит расширить возможности наших продуктов и предложить заказчикам наиболее эффективные инструменты обеспечения безопасности данных. Мы ждем от объединения усилий не только технологических достижений, но и внедрения в практику новых методов защиты цифровых активов», — отметил генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

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