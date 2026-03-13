РАУ ИТ завершила сделку по приобретению «АйТи План»: интегратор усилил экспертизу в фармацевтике и химпроме

К РАУ ИТ присоединилась компания «АйТи План», работающая на рынке более 15 лет. Сделка расширила экспертизу интегратора в автоматизации фармацевтических производств, дистрибьюции лекарств, химической промышленности. В этих сферах жесткие регуляторные требования. Поэтому особенно высок спрос на автоматизацию маркировки, контроль качества, интеграции систем учета с оборудованием и общим ИТ-ландшафтом предприятий. Об этом CNews сообщили представители РАУ ИТ.

«Команда «АйТи План» — высококвалифицированные специалисты с глубоким отраслевым опытом, которые умеют найти подход к сложным проектам и реализовывать нетривиальные задачи. Мы видим, как они работают на всех этапах комплексных внедрений ERP-систем в холдингах с производствами по всей России. Сейчас это одна из самых компетентных команд для реализации запросов такого масштаба в фармацевтике и, шире, в химпроме», — Юрий Павлов, генеральный директор РАУ ИТ.

Среди ключевых проектов «АйТи Плана»: создание единого контура управления фармацевтическим предприятием в одном из ведущих российских производителей лекарств — «Герофарм»; импортозамещение системы маркировки лекарств в фармацевтической компании полного цикла «НТФФ Полисан», интеграция с упаковочной линией Seavision, WMS и обмен с МДЛП; адаптация «1С:УАС» для аптечных сетей «36,6» и «Горздрав» под высокую нагрузку, обработка большого объема документов и автоматическая отчетность в МДЛП; внедрение в контур «1С:ERP» блока маркировки, ТОиР, управления оборудованием и планирования рабочих центров. А также автоматизация складской логистики и закупок в международной биотехнологической компании BioCAD.

Объединение расширяет возможности команды «АйТи План» для участия в крупных проектах — с большим количеством пользователей, сложной архитектурой, высокой нагрузкой и множеством интеграций.

«Для «АйТи План» огромное преимущество — включение в структуру стабильной и надежной компании. В РАУ ИТ опытный топ-менеджмент, умеющий управлять рисками и мыслить стратегически. Масштаб деятельности головной компании позволит быстрее маневрировать ресурсами между проектами и оперативнее выполнять обязательства перед заказчиками. А также качественнее отрабатывать запросы на разработку и внедрение сложных высоконагруженных систем с большим количеством АРМ», — Юрий Никифоров, генеральный директор «АйТи План».

По оценке экспертов, в 2024-25 гг. одним из главных трендов российского ИТ-рынка стала консолидация. Аналитики фиксируют 51 M&A-сделку в российском ИT в 2025 г. Это может говорить о том, что «докупка компетенций» становится не опцией для отдельных игроков, а рыночным паттерном.

Одна из зон активной консолидации — вертикальные бизнес-приложения, а также поглощение компаний со специфической экспертизой. Здесь «докупка компетенций» означает покупку не только кода, но и отраслевого знания: регуляторики, практик эксплуатации, типовых сценариев, специфики внедрения и поддержки.

Таким образом, в период неопределенности «докупка компетенций» становится способом сократить время до результата, стабилизировать продуктовую линейку и укрепить доверие крупных заказчиков. Этот сценарий нельзя назвать «волшебной таблеткой». Однако если за сделкой стоит понятная логика: какую компетенцию нужно закрыть, как она монетизируется и как удерживается команда, она вполне может стать сценарием роста и точкой входа в определенную специализацию.