Разработчик «АйТи Бастион» подвел итоги 2025 года

Компания «АйТи Бастион» опубликовала финансовые итоги за 2025 г. — выручка составила 1,8 млрд руб. Отраслями-лидерами по заключению новых контрактов стали финансовый сектор, нефтегазовые предприятия и государственные учреждения. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

По итогам 2025 г. оборот «АйТи Бастион» составил 1,8 млрд руб., показав снижение на 15% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом динамика развития проектов в ряде отраслей оставалась положительной. Рост числа заказчиков в финансовом секторе составил 22%, в нефтегазовой отрасли — 10%, в государственных организациях — 5%. Дополнительным драйвером продаж стали компании фармацевтической отрасли и предприятия химии и нефтехимии — общее число проектов в этом сегменте по итогам года увеличилось более чем в два раза.

«Снижение выручки было ожидаемым: пик импортозамещения пройден, рынок перешел в фазу планового насыщения. Вместо того чтобы гнаться за валом любой ценой, мы осознанно сфокусировались на качестве и стратегических проектах. В условиях кадрового голода на рынке ИБ заказчики говорят о тотальном повышении эффективности ИБ-процессов — в том числе, через их автоматизацию и дооснащение внедренных ранее решений. Для нас это означает повышение спроса на развитие функционала за счет подсистем СКДПУ НТ и внедрение «Синоникса», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

На фоне изменения спроса на ПО информационной безопасности, компанией Piccard по заказу «АйТи Бастион» впервые было проведено исследование российского рынка PAM-систем. По результатам исследования, ещё в 2024 году рынок составлял 5,7 млрд руб., а наибольшую его долю занимал разработчик «АйТи Бастион» (51,6%).

Продукты: СКДПУ НТ

В прошедшем году компания продолжила череду обновлений своего флагманского решения — платформы контроля и мониторинга действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ. Одним из главных шагов в развитии продукта стал переход на ОС Astra Linux 1.8 в релизе 3.0.1. Помимо этого, в СКДПУ НТ появился встроенный парольный менеджер «Персональные сейфы» — с его помощью можно безопасно хранить секреты компании (пароли, SSH- и API-ключи и сертификаты) и передавать их другим сотрудникам. Решение реализовано на базе подсистемы СКДПУ НТ Портал доступа и может администрироваться через единый интерфейс для использования функций обеих подсистем.

Среди других обновлений — встроенная система двухфакторной аутентификации, улучшенная поддержка микрофона в RDP-сессиях и новые подсистемы.

В 2025 г. «АйТи Бастион» представил свое решение для компаний из малого и среднего сегмента бизнеса — СКДПУ НТ «Старт». Это полноценная PAM-система для компаний с небольшим числом администраторов или локальной инфраструктурой. Система решает базовые задачи по контролю пользователей с привилегиями и при масштабировании бизнеса может быть расширена до «большой» лицензии СКДПУ НТ.

Продукты: «Синоникс»

Важным этапом развития средства информационного обмена «Синоникс» стало прохождение сертификации ФСТЭК России. Это открывает возможность использования устройства в контурах АСУ ТП, на объектах КИИ, в системах обработки персональных данных, а также в государственных структурах. Помимо сертификации в России, «Синоникс» прошел проверку на соответствие требованиям ОАЦ в Республике Беларусь.

В 2025 г. продукт получил поддержку популярных промышленных протоколов. Теперь через брокеров MQTT можно передавать телеметрию между промышленным и корпоративным сегментом как в одну, так и в обе стороны. Протокол Modbus TCP обеспечивает интеграцию системы с промышленными устройствами и позволяет передавать данные из закрытого сегмента на SCADA-системы в открытом. Эта функция нужна предприятиям, работающим в области автоматизации и производства.

Другие ключевые обновления решения: реализация режима усиленной защиты при передаче файлов «Тамбур» и режима отказоустойчивости, а также переход на новую версию ОС Astra Linux 1.8

«Все чаще мы слышим запрос на безопасную автоматизацию процессов в компаниях и ситуациях, где применения классического диода данных недостаточно — нужна большая гибкость и функциональность, полная автоматизация, прозрачность и контроль самого процесса передачи. Решение именно этих задач мы закладывали в «Синоникс»: повышать доверие через контроль, а не блокировать процессы», — сказал Сергей Бочкарев.

Проекты

В 2025 г. был реализован ряд значимых проектов в государственном секторе, одним из которых стало внедрение СКДПУ НТ в региональном центре обработки данных Кузбасса. Решение позволило заказчику централизовать управление привилегированными учетными записями, контролировать действия администраторов и подрядчиков, а также повысить прозрачность администрирования ИТ-инфраструктуры.

Платформа от «АйТи Бастион» была интегрирована с уже используемыми системами заказчика без простоев в работе различных сервисов Кемеровской области. Отдельное внимание уделялось удобству использования платформы для различных категорий пользователей — от инженеров до аудиторов и ИБ-специалистов.

«На первых этапах эксплуатации PAM-системы очень важно поддерживать связь с заказчиком и дорабатывать функционал под существующие нужды. При выборе решения роль сыграла не только техническая зрелость СКДПУ НТ, но и наша готовность к диалогу, а также отзывчивость и скорость реакции техподдержки», — сказал Сергей Бочкарев.

Технологическое сотрудничество и интеграции

Одним из приоритетных направлений интеграций прошлого года стало усиление безопасности при работе с инфраструктурами виртуальных рабочих столов (VDI). В частности, была подтверждена совместимость СКДПУ НТ с системой Termidesk VDI разработки «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра»).

Проверка действий и их легитимности изнутри виртуальных сред достаточно сложна из-за больших объемов архитектуры и ее динамичности. Интеграция в данном случае позволила совместить удобство VDI с надежным контролем PAM-платформы, которая выступает точкой входа в виртуальную инфраструктуру. В итоге заказчик получает динамичную архитектуру, экономию ресурсов, быстрое предоставление необходимого доступа и поведенческий анализ пользователей.

Также была реализована совместимость ПК «Синоникс» с востребованной на рынке SIEM-системой KUMA от «Лаборатории Касперского». Интеграция позволяет автоматизировать обработку событий информационной безопасности и ускорить реагирование на потенциальные инциденты. В числе других интеграций «Синоникса» прошедшего года — совместимость с комплексом UDV DATAPK Industrial Kit и системой резервного копирования «Кибер Бэкап».

Помимо внедрения собственного механизма 2FA в СКДПУ НТ, была реализована поддержка аппаратных аутентификаторов Рутокен ОTP компании «Актив». Устройство генерирует одноразовые пароли по алгоритму TOTP (Time-Based One-Time Password), основанному на текущем времени и секретном ключе. Токен оснащен экраном и встроенной батареей, что позволяет ему работать автономно, а также NFC-интерфейсом для настройки и синхронизации внутренних часов.

Использование аппаратных аутентификаторов в связке с СКДПУ НТ формирует многоуровневую модель защиты привилегированного доступа: каждый следующий этап требует дополнительного подтверждения личности, благодаря чему существенно усложняется реализация даже подготовленных атак. Благодаря TOTP-токенам компрометация одного элемента не приводит автоматически к доступу ко всей инфраструктуре.

Интеграция не требует дополнительных ресурсов, поскольку выполнена на базе собственного RADIUS-сервера без использования сторонних решений. Она охватывает все ключевые компоненты платформы СКДПУ НТ («Шлюз доступа», «Мониторинг и аналитика», «Кабинет оператора», «Портал доступа» и «Персональные сейфы»).

Партнерская программа

Расширение сети партнеров позволяет укреплять позиции на рынке в России и других странах СНГ. В 2025 г. были подписаны новые соглашения, в том числе с интегратором Prof-IT Group, обладающим опытом и экспертизой в промышленном секторе. За год несколько компаний удостоились новых статусов. Группа Softline и «Регнанс групп» получили статусы золотого партнёра, а компания GST — платинового. Кроме того, шесть партнеров, показавших рост технических компетенций и доказавших свои знания и опыт по продукту СКДПУ НТ, получили дополнительный статус «сервисного партнера». Теперь они подключаются в проекты для оказания технической поддержки нашим заказчикам.

Прогнозы на 2026 год — курс на киберустойчивость

Крупный бизнес при выборе стратегии киберзащиты будет совмещать технологический подход с инвестиционным. Выиграют разработчики, сумевшие доказать измеримую выгоду от внедрения своих решений. «Калькулятор рентабельности» для заказчика станет трендом рынка информационной безопасности.

В 2026 г. дефицит специалистов ИБ станет еще ощутимее. Ценность экспертизы в отраслевом сообществе растет, а значит, на рынке увеличится спрос на профессиональный консалтинг и аудиторские услуги.

Что касается среднего и малого бизнеса, то небольшие компании оказались в ситуации, когда без защиты цифровых активов зарабатывать фактически невозможно. Бизнес будет стремиться обрести киберустойчивость не в качестве формальности, а потому что таковы внешние условия — и в силу предъявляемых государством требований, и в силу роста числа информационных рисков. В 2026 г. ожидается всплеск спроса на функциональные и недорогие отечественные разработки, которые может позволить себе небольшой бизнес, и которые отвечают требованиям регуляторов.