«АйТи Бастион» обновил СКДПУ НТ «Шлюз доступа»

Разработчик «АйТи Бастион» сообщает о релизе новой версии подсистемы СКДПУ НТ «Шлюз доступа». Ключевой акцент обновления — повышение безопасности системы. Теперь решение базируется на Astra Linux SE 1.7.7 и поддерживает работу с более современными библиотеками Python 3.5+, что гарантирует повышенную киберустойчивость системы. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Версия СКДПУ НТ «Шлюз доступа» 7.1 предлагает пользователям новые возможности и функционал, а также включает доработки и усовершенствования прошлой версии.

Ключевые изменения

Для повышения надежности системы и работы с современными серверными и программными компонентами СКДПУ НТ Шлюз доступа получил поддержку ОС Astra Linux Special Edition 1.7.7. Переход на новую версию гарантирует стабильную работу и соответствие требованиям кибербезопасности.

Теперь система может работать с более современными библиотеками Python 3.5+ — это повышает безопасность решения и открывает пути для реализации новых возможностей продукта. В частности, были добавлены библиотеки для работы с плагином смены пароля LDAP. Это позволит разграничивать права на смену паролей и использовать «Шлюз доступа» более гибко: под пользовательской учетной записью, общей технологической, или в комбинированном варианте.

В RDP-сессиях появилась возможность использования микрофона. С его помощью можно проводить полноценные онлайн-встречи с удаленных ПК, оставаясь при этом внутри защищенного контура. Также в RDP-сессиях был обновлен компонент контроля Session Probe — улучшена его работа и повышена стабильность.

«Переход на новую мажорную версию ОС, а также внутренние доработки системы и пользовательских сценариев повышают уровень защиты и лучше адаптируют среду для пользователей внутри защищенного контура. Это обновление отражает курс нашей компании на поддержание тенденции, где средства защиты не мешают работе, но помогают ей, обеспечивая как сохранность данных, так и прозрачность для администраторов», — сказал руководитель отдела развития продуктов «АйТи Бастион» Алексей Ширикалов.

Среди других обновлений безопасности: создание защиты от подмены логина MFA и исправление проверки запрещенных символов в SMTP-паролях.