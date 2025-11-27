«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) провела учебную стажировку для учащихся гимназии им. Е. М. Примакова

«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) провела учебную стажировку по основам цифровой грамотности и искусственного интеллекта для учащихся гимназии им. Е. М. Примакова. В рамках стажировки участники изучили основы применения искусственного интеллекта и этические аспекты работы с технологиями в открытой информационной среде. Специалисты «Академии АйТи» познакомили гимназистов с ключевыми задачами и областями применения ИИ, а также с практическими сценариями его использования. Кроме того, учащиеся получили комплексное представление о работе ИТ-компании. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Мероприятие прошло в рамках масштабного образовательного проекта, организованного гимназией. В нем приняли участие 25 ведущих российских компаний — как государственных, так и коммерческих. «Академия АйТи» представила ИТ-направление. Стажировка была разработана экспертами Академии для детального знакомства учащихся с реальными задачами и ИТ-инструментами. В течение недели участники под руководством опытного тренера изучали принципы работы искусственного интеллекта и тренировались на практике. С помощью нейросетей гимназисты выполняли разнообразные задания — от генерации текстов и изображений до улучшения качества визуального контента. Это позволило им приобрести реальные навыки работы с современными ИТ-инструментами. Отдельное внимание специалисты Академии уделяли вопросам безопасности и этики: в каких ситуациях можно доверять ИИ, а когда необходим контроль со стороны человека.

Помимо изучения информационных технологий, перед стажерами стояла и другая задача — проанализировать работу «Академии АйТи» как коммерческой компании. Учащиеся знакомились с организационной структурой, процессами подготовки специалистов, критериями подбора персонала, системой адаптации и развитием корпоративной культуры. Это позволило получить комплексное представление об ИТ-компании и на практике увидеть, как устроены бизнес-процессы в современной ИТ-индустрии. Все это призвано помочь гимназистам в выборе будущей профессии. По итогам стажировки участники получили официальные сертификаты и рекомендательные письма от «Академии АйТи», которые пополнят их профессиональное портфолио.

«В современном мире перед молодыми людьми открывается невероятное многообразие профессий. В рамках стажировки нам хотелось создать условия для наиболее полного погружения учащихся гимназии в специфику ИТ-отрасли. И, судя по обратной связи участников, у нас получилось создать теплую и творческую атмосферу. Мы рады, что гимназисты проявили живой интерес к практическому применению ИИ и смогли по-новому увидеть перспективы работы в технологической сфере. Участие гимназии в наших проектах стажировки стало уже доброй традицией, и мы надеемся на ее развитие», — сказал ректор «Академии АйТи» FabricaONE.AI Игорь Морозов.

«Благодарим «Академию АйТи» за участие в программе учебных стажировок. Нам важно помогать ученикам выстраивать успешную профессиональную траекторию. Стажировка в Академии стала для многих отправной точкой в знакомстве с ИТ-компанией «изнутри», а также с самыми современными ИТ-инструментами. Ребята прошли профессиональное обучение от экспертов и увидели, как полученные знания можно применять в решении реальных бизнес-задач. Уверены, что такой опыт существенно расширит образовательные горизонты наших учеников», — сказала Василенко Галина Николаевна, куратор проекта «Стажировки в реальном секторе экономики», методист по воспитательной работе АНОО «Областная гимназия имени Е.М. Примакова».