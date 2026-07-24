Искусственный интеллект начал круглосуточно контролировать безопасность производства питания для московских больниц

Компания «АйТи Империал» объявила о завершении первого этапа внедрения интеллектуальной системы видеоаналитики на базе технологий машинного зрения на одном из крупнейших предприятий, выпускающих готовое питание для государственных медицинских учреждений Москвы. Решение обеспечивает круглосуточный автоматизированный контроль соблюдения санитарных требований и технологических регламентов на всех этапах производства. Об этом CNews сообщил представитель «АйТи Империал».

Предприятие ежедневно производит тысячи готовых блюд, которые поставляются в государственные медицинские учреждения столицы. При таком объеме выпуска традиционный выборочный контроль уже не позволяет охватить все производственные процессы. Разработанная специалистами «АйТи Империал» система стала дополнительным цифровым уровнем контроля, который непрерывно анализирует происходящее на производственных участках и оперативно сообщает о возможных отклонениях.

Платформа использует технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта для анализа действий сотрудников в режиме реального времени. В отличие от классического видеонаблюдения, система оценивает не отдельные изображения, а последовательность операций, сопоставляя их с установленными производственными и санитарными регламентами.

Сегодня решение контролирует более десяти критически важных процессов, включая использование средств индивидуальной защиты, соблюдение порядка санитарной обработки рук, прохождение санитарного пропускника, разделение потоков сырой и готовой продукции, а также выполнение технологических операций в соответствии с утвержденными требованиями.

«Мы рады сообщить о внедрении интеллектуальной системы контроля на основе искусственного интеллекта. Отныне соблюдение норм СанПиН на нашем производстве обеспечивается не только людьми, но и «цифровым инспектором» — чтобы гарантировать высочайший уровень качества для наших пациентов больниц», — отметили в пресс-службе производственно-логистического комплекса.

При обнаружении отклонений система автоматически фиксирует событие, сохраняет необходимый видеофрагмент и направляет уведомление ответственным специалистам. Такой подход позволяет существенно сократить время выявления нарушений, повысить объективность контроля и снизить влияние человеческого фактора.

«Мы не заменяем полностью специалистов по качеству и санитарному контролю. Мы оптимизируем человеческий труд, где это возможно, благодаря технологиям ИИ и машинного зрения. Наша задача — предоставить предприятиям инструмент, который позволяет видеть всю картину происходящего в режиме 24/7 и оперативно реагировать на потенциальные риски. Искусственный интеллект берет на себя рутинный мониторинг, а специалисты принимают решения на основе объективных данных», — отметила заместитель генерального директора компании «АйТи Империал» Анна Багдасарян.

По словам разработчиков, архитектура платформы позволяет постепенно расширять количество контролируемых сценариев без масштабной модернизации инфраструктуры. По мере развития проекта система сможет контролировать дополнительные производственные операции, формируя единую цифровую среду управления качеством.

Использование технологий машинного зрения на пищевых производствах уже становится мировым трендом. Крупные предприятия внедряют подобные решения для автоматизации контроля соблюдения санитарных требований, повышения прозрачности производственных процессов и минимизации операционных рисков. При разработке платформы специалисты «АйТи Империал» изучали международный опыт, в том числе проекты, реализованные в Китае, адаптировав лучшие подходы под российские санитарные нормы и требования предприятий социального питания.

«Для нас было важно создать не просто систему видеоаналитики, а отраслевое решение, учитывающее специфику российского пищевого производства. Все алгоритмы разрабатывались с учетом отечественных требований к безопасности продукции и могут масштабироваться на предприятия различного профиля», — сказала Багдасарян.

От пилотного этапа ожидаются вполне измеримые результаты:

Круглосуточный надзор без перерывов. ИИ сканирует кадры с видеокамер в режиме 24/7, мгновенно выявляя отклонения: отсутствие шапочек, перчаток, нарушения потоков или попадание посторонних предметов в рабочую зону и т.д.

Объективность и прозрачность. Система фиксирует нарушения автоматически, исключая субъективную оценку. Это делает контроль честным и для сотрудников, и для руководства.

Скорость реакции. Раньше проверка отчетов занимала часы, а нарушения иногда обнаруживались постфактум. Теперь же ИИ отправляет уведомление в долю секунды, позволяя исправить ситуацию до того, как продукция покинет цех.

В компании отмечают, что внедрение интеллектуального контроля является первым этапом цифровой трансформации производственного комплекса. В дальнейшем возможности платформы будут расширяться, а накопленная аналитика позволит предприятиям совершенствовать внутренние процессы и повышать эффективность производственного контроля.