«Т-Бизнес» запустил обратный эквайринг для расчетов бизнеса с поставщиками-физлицами

«Т-Бизнес» совместно с финтех-сервисом Jump.Finance запустил новый способ расчетов компаний с физическими лицами — обратный эквайринг. Сервис позволит бизнесу использовать терминалы торгового эквайринга для проведения выплат физлицам на банковские карты. Об этом CNews сообщили представители «Т-банка».

POS-терминалы с функцией обратного эквайринга помогут бизнесу не только принимать платежи, но и проводить выплаты на банковские карты физлиц.

Для проведения выплаты со стороны физического лица достаточно приложить банковскую карту к терминалу, а со стороны компании – ввести сумму перевода. Таким образом, сервис может ускорить расчет с поставщиками-физлицами при выкупе автомобилей, подержанной бытовой техники и электроники, одежды, металлолома и других товаров и сырья.

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%
Импортонезависимость

Клиентам доступны два режима работы терминалов с обратным эквайрингом – фискальный (с печатью чека) и нефискальный (без печати чека). Сервис работает как привычный терминал торгового эквайринга, благодаря чему нет необходимости дополнительно обучать сотрудников работе с новым устройством. Кроме того, сервис позволяет снизить риск ошибок, так как набор вводимых вручную данных для проведения выплат минимален.

Для запуска терминала не требуется подключения к компьютеру и телефону, а также регистрации в личном кабинете. Подключение обратного эквайринга занимает от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от сроков доставки терминала и расположения клиента.

