«Тинькофф» и Jump.Finance помогут Webinar Group нанимать сотрудников удаленно

«Тинькофф» и разработчик финтех-сервисов Jump.Finance внедрили решение автоматизации кадрового учета для b2b-экосистемы сервисов видеокоммуникаций Webinar Group (входит в экосистему МТС). Решение помогает оптимизировать процессы компании в условиях активного роста.

Тинькофф и Jump.Finance внедрили систему, которая позволяет подписывать кадровые документы без дублирования на бумажном носителе. Это облегчает и ускоряет процесс найма сотрудников в период активного роста компании. Так, с весны этого года количество клиентов Webinar Group выросло на 112% в связи с частичным уходом с российского рынка западных сервисов видеосвязи. Рост пользователей, число которых достигло 22 млн, подразумевает усиление команды. Для оперативного расширения штата компании понадобилась система кадрового электронного документооборота. Она позволяет упростить в том числе процесс найма удаленных сотрудников.

«"Тинькофф" и Jump.Finance адаптировали свою разработку КЭДО под задачи и особенности Webinar Group, предложив компании несколько сценариев и выбрав оптимальный: «Адаптация системы кадрового электронного документооборота для Webinar Group была оперативной – всего за две недели получилось наладить кадровые процессы в компании. Вместе с клиентом мы обсуждали идеи, находили оптимальные решения и, наконец, пришли к общему видению сервиса», – сказал сооснователь и СЕО Jump.Finance Антон Кириллов.

Елена Сливко-Кольчик, директор по развитию бизнеса Webinar Group): «Для компании, которая масштабирует свой бизнес, активно растет и развивается, совершенствует продукт и строит бизнес-процессы, очень важно чтобы и внутри компании все работало эффективно и безупречно. Когда продукты Webinar Group используют уже более 22 млн человек, и это число постоянно растет, мы должны быть уверены в том, что внутренние процессы поддерживают это и способствуют стремительному росту компании. Поэтому мы приняли решение оптимизировать работу, в том числе кадровый учет с помощью системы КЭДО от “Тинькофф” и Jump.Finance. Конечно, для обеспечения такого роста мы очень быстро развиваем команду, привлекаем новых сотрудников, переводим на новые роли текущих. Использование новой системы позволит делать это более эффективно».

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Jump.Finance – разработчик финтех-сервисов, который помогает взаимодействию бизнеса с сотрудниками, внештатными специалистами и физическими лицами. Платформа позволяет автоматизировать работу с исполнителями, оптимизировать электронный документооборот, вести кадровый учет и дорабатывать функционал под различные задачи бизнеса. Число пользователей сервисов Jump. Finance — более 500 тыс., бизнес-клиентов — более 5000. 50 млн транзакций совершается через систему ежемесячно. Ключевым партнером является банк «Тинькофф», сервисы компании входят в экосистему холдинга.

«Тинькофф бизнес» — экосистема финансовых и технологических продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса. Среди клиентов — 800 тыс. предпринимателей и компаний по всей России. В экосистему «Тинькофф» для бизнеса входят все основные банковские продукты — от расчетно-кассового обслуживания и кредитных продуктов до зарплатных проектов и сопровождения внешнеэкономической деятельности. «Тинькофф бизнес» объединяет решения для увеличения продаж и оптимизации бизнес-процессов: POS-кредитование покупателей, бесплатное Tinkoff API, сервисы автоматических выплат физическим лицам и самозанятым, сервис безопасной сделки, онлайн-бухгалтерию и др.

Webinar Group – экосистема сервисов видеокоммуникаций для бизнеса, российский разработчик решений для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий, основана в 2008 г, входит в экосистему МТС. За последние 12 месяцев продуктами Webinar Group воспользовались более 22 млн пользователей, за все время клиентами стали более 10 тыс. организаций. Сервисы Webinar Group зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.