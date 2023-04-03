«Тинькофф бизнес» и «Яндекс маркет» помогут предпринимателям открыть первый ПВЗ

«Тинькофф бизнес» и «Яндекс маркет» поддержат предпринимателей, которые хотят открыть свой первый пункт выдачи заказов (ПВЗ). «Тинькофф бизнес» бесплатно зарегистрирует ИП или ООО, даст в аренду терминал для эквайринга и полгода будет бесплатно обслуживать расчётный счёт. «Маркет» предоставит персонального менеджера, который проконсультирует на всех этапах подключения пункта и его дальнейшей работы. Также маркетплейс поможет оформить пункт и выдаст единовременную выплату за его открытие.

Помощь для открытия первого ПВЗ включает: онлайн-регистрацию бизнеса без уплаты госпошлин; бесплатное обслуживание счета на полгода; бесплатную аренду терминала для эквайринга; бесплатную онлайн-бухгалтерию; до 100 тыс. рублей за открытие каждой новой точки; бесплатный набор маркетинговых материалов для оформления пунктов выдачи; повышенное вознаграждение за выдачу заказов – до 1 тыс. руб. с каждого выданного заказа или фиксированную плату за обработку возврата; помощь персонального менеджера на всех этапах открытия бизнеса.

Чтобы запустить ПВЗ, предприниматель может подать заявку на отдельной странице. В процессе заполнения заявки нужно с помощью «Тинькофф бизнеса» зарегистрировать ИП или ООО или, если статус уже есть, открыть расчётный счёт. Это бесплатно, и на другие сайты переходить не нужно — всё можно сделать на одной странице. После того, как расчётный счёт будет открыт и маркетплейс получит заявку, менеджер «Маркета» свяжется с предпринимателем и проконсультирует по дальнейшим шагам.

Прежде всего для ПВЗ нужно будет найти помещение, отремонтировать его и оформить по брендбуку «Маркета». Сервис в этом поможет — посоветует подходящие помещения, бесплатно сделает фирменную вывеску и привезёт рекламные материалы. А ещё маркетплейс выдаст единовременную выплату за открытие нового пункта — до 100 тыс. руб. в зависимости от региона. Мебель для пункта не нужно заказывать у подрядчиков — её можно купить с доставкой на «Маркете для бизнеса». Чтобы пункт мог принимать от клиентов оплату банковскими картами, «Тинькофф бизнес» бесплатно даст в аренду терминал для эквайринга. После этого можно будет открыть ПВЗ и начать выдавать заказы.

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В первые месяцы владелец ПВЗ может получать до 1 тыс. руб. за каждую посылку, выданную клиенту. Точная сумма зависит от нескольких факторов — региона, срока работы пункта и стоимости выданных заказов.