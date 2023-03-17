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«Тинькофф селлер» стал доступен в приложении «Тинькофф бизнес»

Tinkoff eCommerce запустил онлайн-сервис для работы с маркетплейсами «Тинькофф селлер» в мобильном приложении. Сервис доступен всем предпринимателям и компаниям, использующим приложение «Тинькофф бизнес».

Решение позволит селлерам, торгующим одновременно на Ozon и Wildberries, анализировать динамику продаж на обеих площадках в интерфейсе банковского приложения — без необходимости переходить на другую платформу. Сервис поможет предпринимателям контролировать продажи и эффективнее распределять деньги и ресурсы между маркетплейсами.

Попасть в раздел «Селлер» можно с главной страницы приложения. Сейчас предпринимателям доступны функции «Динамика заказов» и «Юнит-экономика». В разделе «Динамика заказов» можно наглядно оценить изменение суммы заказов в магазинах на Ozon и Wildberries вместе или по отдельности. Можно построить графики за разные периоды: неделя, месяц, квартал, полугодие.

В разделе «Юнит-экономика» отображается информация о рентабельности продаж. Прибыльность рассчитывается на основе: общей суммы продаж с учетом выкупленных товаров и возвратов; общей суммы трат, включая основные расходы на комиссию и логистику и второстепенные. Wildberries к второстепенным тратам относит данные о штрафах и компенсациях, а Ozon добавляет к ним еще и расходы на хранение и маркетинг.

Заходя в приложение, селлер может видеть итоговую сумму, заработанную за период. Все данные можно отфильтровать по магазину или маркетплейсу.

Только за первую неделю после запуска тестовой версии сервиса в мобильном приложении к «Тинькофф селлер» подключились 1 тыс. новых клиентов. В дальнейшем решение будет развиваться и дополняться новыми функциями: вскоре в мобильном приложении появится возможность редактировать цены, отслеживать динамику продаж разных категорий товаров и управлять остатками.

Мобильная версия «Тинькофф селлера» доступна всем пользователям Android-смартфонов, а также клиентам «Тинькофф бизнеса» с установленным приложением на iPhone. Владельцы iOS-устройств, у которых не установлено приложение, могут использовать «Тинькофф селлер» в веб-версии в личном кабинете «Тинькофф бизнеса».

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