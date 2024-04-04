В России стандартизируют оценку качества онлайн-образования

Образовательная платформа Skillbox совместно с НИУ ВШЭ запустила работу над первой в России многокомпонентной моделью оценки качества цифровых образовательных продуктов. Цель стратегического проекта — сформировать стандарт качества онлайн-курсов для российской EdTech-индустрии. Модель планируется разработать до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Многокомпонентная модель оценки качества онлайн-курсов будет комплексно оценивать продукт: от бизнес-процессов в компании, где он создается, до результатов студентов. Такой подход позволит слушателям выбирать те программы, которые наиболее точно отражают их запрос, а создателям продуктов — разрабатывать актуальные программы, которые этот запрос удовлетворяют. Рабочая группа по созданию модели представлена продуктовой и методической командой Skillbox, а также исследователями НИУ ВШЭ.

«Сегодня у пользователей образовательных программ нет четкого понимания, как из существующего многообразия курсов выбрать качественный продукт по понятным критериям. У игроков EdTech-рынка также нет единых стандартов, которые позволяют эти критерии описать, и в дальнейшем провести измерение всех программ. При этом создатели онлайн-курсов уверены в качестве своих программ, потому что при разработке учитывают разные факторы: удовлетворенность студентов, экспертиза преподавателей и другие индивидуальные характеристики. Создание единой модели оценки качества поможет сделать следующий шаг в развитии онлайн-образования и преодолеть разрыв в подходах к оценке онлайн-курсов», — сказала Марина Харахордина, руководитель методического отдела в Skillbox.

Исследовательская группа выделила четыре основных этапа реализации проекта: исследование мирового опыта (результаты этапа лягут в теоретическую базу и прототип модели), создание многокомпонентной модели (она опишет основные показатели, по которым можно судить о качестве образовательного продукта, для каждого показателя будут сформулированы критерии оценки, для валидации модели будут привлечены ведущие эксперты российского рынка онлайн-образования), тестирование и адаптация модели (будет проведен тест на качество, который пройдут три цифровых образовательных продукта), презентация модели.

Структура модели будет состоять из четырех основных блоков: организация бизнес-процессов, разработка продукта, реализация продукта и его рыночная позиция.

Показатели будут определены и сформированы в тесном диалоге с ведущими экспертами образовательного рынка. Так, например, в блок «Разработка продукта» планируется включить такие характеристики, как формулирование цели обучения, форматы и частота оценивания, активность и среда обучения, гибкость и планирование образовательной траектории, доступность и инклюзивность. Рыночная позиция будет включать в себя мониторинг динамики карьерной траектории, экономическую модель продукта, его позиционирование, внешний информационный фон продукта.

«Модель оценки качества образовательного продукта должна отвечать сразу нескольким критериям: быть универсальной, чтобы можно было оценивать как обычные онлайн-курсы, так дополнительное профессиональное и высшее образование, быть простой для применения, чтобы с ее помощью можно было бы легко покрыть как можно большее число существующих образовательных продуктов, быть объективной и не опираться на непубличные сведения, чтобы формировать высокий уровень доверия у участников сообщества и потребителей образовательных продуктов. НИУ ВШЭ, будучи лидером рынка очного высшего онлайн-образования, заинтересован в развитии конкурентного ландшафта и единых подходов к оценке качества образования, поэтому выступает сразу в нескольких ролях — заказчика, эксперта-аналитика, коммуникатора», — сказала Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

На первом этапе команда изучила уже существующие практики и стандарты оценки, проанализировав международный опыт за последние 10 лет. В ходе исследования были рассмотрены инструменты и модели оценки качества, представленные на коммерческом рынке.

Всего было проанализировано 20 моделей, большинство из которых фокусируются на схожих критериях: технологичность и поддержка студентов (19%), образовательный процесс (18%), цифровая дидактика и оценивание (16%), планирование и управление продуктом (9%), удовлетворенность студентов и преподавателей (8%).