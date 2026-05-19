Исследование VK Records и Skillbox: 71% ИТ-специалистов хотели бы создавать свою музыку

Аналитики лейбла VK Records и образовательного холдинга Skillbox провели исследование и выяснили, как музыка помогает россиянам в обучении, а также как представители разных профессий хотели реализоваться в этой сфере. 57% респондентов хотели бы создавать свои треки, но почти каждый третий откладывает мечту из-за непонимания, с чего начать, а более половины – из-за нехватки времени. Представители разных профессий также выбрали жанры, в которых хотели бы творить: ИТ-специалисты выбрали электронику, педагоги и искусствоведы — рок, а финансисты – поп.

Абсолютное большинство участников опроса (95%) слушают музыку в повседневной жизни. Чаще всего она звучит фоном в поездках на транспорте (68%), во время выполнения домашних дел (57%) и непосредственно на работе (42%) или во время учебы (23%). Для 82% респондентов музыка — это реальный инструмент продуктивности: она заряжает энергией (44%), помогает сконцентрироваться (38%) и отгородиться от внешнего шума (36%).

Для прослушивания во время работы и учебы респонденты чаще всего выбирали рок (30%) и электронную музыку (23%). При этом ИТ-специалисты и дизайнеры отдают предпочтение Lo-Fi, а старшее поколение (45+) и работники из сферы науки выбирают классические композиции.

78% опрошенных заявили, что музыка так или иначе помогла им в учебе или работе. Каждый третий россиянин имеет специальный плейлист для этого. Главные эффекты работы и учебы под музыку: сосредоточенность (47%), развитие слуха и чувства ритма (31%), изучение иностранных языков (19%) и мотивация к написанию текстов или стихов (16%).

57% россиян объединяет желание писать свои треки. При этом самыми востребованными жанрами оказались электронная музыка (24%), рок (21%) и поп (17%). Самой амбициозной группой оказались ИТ-специалисты – 71% хотели бы создавать свою музыку, преимущественно – электронную (41%). Финансисты и бухгалтеры отдают предпочтение поп-музыке (54%), а педагоги и другие работники сферы образования хотели бы создавать рок-композиции (40%). Дизайнеров, маркетологов и работников сферы искусства также объединяет желание писать рок, а среди работников сферы гостеприимства заметен спрос на композиции в жанре шансон.

63% представителей сферы дизайна и искусства уже пробовали писать свою музыку, а 59% ИТ-специалистов проходили обучение по этому направлению (онлайн-курсы, обучающие видео). При этом опрошенные в возрасте 18–24 лет активно смотрят обучающий контент (58%), но реальных попыток писать музыку у них меньше (50%), чем у группы 25–34 лет (54%).

Главными барьерами для создания музыки у россиян стало отсутствие времени — в этом признались 57% респондентов. Следующие по популярности причины — незнание, с чего начать (33%), финансовые ограничения (19%), отсутствие учителя или места для обучения (15%), боязнь неудачи (8%), страх осуждения (8%). Только 7% сослались на убежденность в отсутствии таланта, и лишь 5% честно признались, что не хотят заниматься творчеством. При этом непонимание, с чего начать — главная проблема молодежи в возрасте с 18 до 24 лет (42%). Боязнь осуждения и неудачи чаще отмечали женщины.

Также 38% россиян заявили, что развитие стримингов, лейблов и музыкальной индустрии положительно повлияло на их желание создавать собственные треки. При этом 5% опрошенных утверждают, что из-за этого вырос порог входа и, следственно, потеряли желание начинать карьеру в этой сфере.

Исследование было проведено методом онлайн-анкетирования. Участие в опросе приняло более 1,5 тыс. человек.