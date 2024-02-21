В России оценили уровень потребительской лояльности на EdTech-рынке

В России впервые оценили уровень удовлетворенности и лояльности пользователей российских образовательных онлайн-платформ и определили критерии, которые влияют на него. По результатам исследования Ipsos по запросу Skillbox, среди тех, кто выбирает продукты ведущих образовательных компаний страны индекс потребительской лояльности в среднем составил 57 пунктов из 100 возможных. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

NPS (Net Promoter Score) или индекс потребительской лояльности к компании — в широком смысле готовность пользователя к повторным покупкам и рекомендации продукта своим близким. Согласно данным онлайн-опроса пользователей крупнейших российских образовательных платформ в среднем он равняется 57 пунктам, что говорит о высокой степени удовлетворенности и желании рекомендовать приобретенные продукты и далее.

Среди всех крупнейших компаний, представленных на российском рынке, самый высокий показатель NPS зафиксирован среди клиентов Skillbox и «Яндекс Практикум» — он равен 64 пунктам. На втором месте онлайн-школа ИT-профессий Skillfactory с результатом в 61 балл. Цифровые платформы «Нетология» и Skypro разделили третье место, платформы получили 54 пункта по уровню NPS. Набрав на 7 баллов меньше, замыкает рейтинг GeekBrains.

В целом же разрыв в ближайших показателях лояльности клиентов крупнейших платформ не превышает 10 пунктов — это подтверждает высокую конкуренцию на рынке российского онлайн-образования и стремление игроков повышать качество продукта и сервиса в борьбе за пользователя. Кроме того, пользователи зачастую одновременно обучаются сразу на нескольких платформах — в среднем на двух. Как минимум треть опрошенных одновременно использует продукты ближайших конкурентов.

Тем не менее, у каждой платформы есть свои «моно-клиенты», которые отдают предпочтение только одному образовательному сервису. У Skillbox, «Яндекс Практикума» и «Нетологии» почти каждый третий пользователь является таким «моно-клиентом».

В ходе исследования были выделены 10 характеристик, влияющих на лояльность пользователей: качество обучения, удобство, надежность и технологичность сервиса, выбор курсов, интерфейс, популярность платформы, доступность цены, время занятий и поддержку преподавателей.

Так, уровень потребительской лояльности в большей степени определяют качество обучения, уровень сервиса и цена. Кроме того, на удовлетворенность от выбора платформы и готовность предложить ее для обучения близким влияет и количество представленных курсов. Например, по мнению опрошенных, Skillbox является лидером по этому критерию, опережая «Яндекс Практикум», Skypro и Skillfactory. На платформах «Яндекс Практикум», Skillbox и «Нетология» пользователи отмечают качество образования. Skillfactory чаще всего выбирают из-за доступной цены, а GeekBrains благодаря удобному времени занятий и качественной поддержке со стороны преподавателей.

Самой известной среди пользователей EdTech-платформ, согласно проведенному опросу, стала онлайн-платформа Skillbox — ее отметили 73% респондентов. Второй по известности — сервис «Яндекс Практикум», который знаком 65% пользователей. Замыкает тройку лидеров цифровая платформа дополнительного образования «Нетология», ее знает 55% опрошенных. Skypro и Skillfactory фактически в равной степени известны студентам: 46% и 43% соответственно. Чуть больше трети опрошенных знакомы с онлайн-платформой GeekBrains.

По конверсии из знания в пользование за год, лидирующие позиции занимают «Яндекс Практикум» (62%) и Skillbox (61%), они находятся в паритете. «Нетология» и SkyPro делят вторую позицию также с практически одинаковым результатом — 58% и 57%. GeekBrains (48%) и Skillfactory (41%) с разницей в 7% занимают третье место.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в период 26 июня – 4 июля 2023 г. Выборка превысила тысячу респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, среди тех, кто пользовался или пользуется образовательными платформами более месяца. Все респонденты — жители российских городов с населением от 100 тыс. человек. NPS рассчитывается как разница между долей сторонников (промоутеров) и критиков.

Преимущественное большинство пользователей онлайн-платформ имеют высшее образование — показатель по анализу шести основных игроков рынка варьируется от 70% до 81%. Практически каждый студент (от 92% до 98%) уже имеет работу, в среднем каждый второй занимает должность специалиста, не управляя командой.

Примечательно, что онлайн-курсы чаще проходят женщины. Большая часть студентов в возрасте от 26 до 35 лет. Однако число студентов старше 45 лет (от 46 до 65 лет) превышает число пользователей в возрасте от 18 до 25 лет.