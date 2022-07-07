Серийное производство VoIP-шлюза Eltex TAU-8N.IP

Eltex обновил линейку абонентских VoIP-шлюзов моделью TAU-8N.IP. В конце марта 2022 г. компания сообщала о ее предсерийном выпуске. Клиенты, желающие получить предсерийные образцы, протестировали их функциональность и надежность. После успешно пройденных проверок в рабочих условиях Eltex запустил TAU-8N.IP в серийное производство. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Устройство доступно для заказа.

TAU-8N.IP – абонентский VoIP-шлюз корпоративного уровня. Он унаследовал функциональность предыдущей модели TAU-8.IP, при этом имеет конфигурационный порт MGMT для оперативной настройки. Устройство поможет подключить аналоговое телефонное оборудование к локальной VoIP-сети и объединить ее с географически удаленными VoIP-сетями благодаря функциям IP-PBX.

Eltex TAU-8N.IP

Ключевые особенности: 8 FXS-портов; поддержка до пяти локальных трехсторонних конференций; удаленное управление, конфигурирование и обновление с помощью TR-069; система резервирования ПО DualImage; измерение параметров абонентской линии; работа с факсимильными сообщениями по протоколам G.711 pass-through и T.38; качество обслуживания (QoS); высокое качество звука.