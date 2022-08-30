Инженеры OCS смоделировали прототип корпоративной сети на основе Qtech и Eltex

Специалисты департамента инжиниринга и проектной реализации OCS в рамках тестирования российских решений в сегменте Wi-Fi смоделировали прототип беспроводной корпоративной сети на основе продукции отечественных производителей Qtech и Eltex. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Уход с российского рынка западных производителей простимулировал интерес к российским аналогам. Вместе с этим перед партнерами и заказчиками встала непростая задача — не только подобрать отечественное решение, которое отвечает запросам бизнеса, но и успешно интегрировать его в существующую инфраструктуру. Создание прототипа корпоративной сети позволило инженерам получить наиболее полное представление о технических возможностях и характеристиках продукции Qtech и Eltex.

Специалисты департамента протестировали на базе лаборатории OCS Distribution два набора оборудования: Qtech (программный контроллер QWC-VC, точки доступа стандарта WiFi 5 QWP-420-AC); Eltex (в составе — программный контроллер SoftWLC, точки доступа стандарта WiFi 6 WEP-3ax).

Далее для каждого набора был настроен прототип корпоративной сети Wi-Fi на базе нескольких точек доступа, контроллера, а также проверена работа с внешним RADIUS-сервером с аутентификацией по протоколу 802.1X.

Результаты показали, что оба решения позволяют создавать надежные Wi-Fi-сети корпоративного класса и закрывают большинство потребностей операторов и заказчиков в сфере Enterprise в разрезе построения беспроводных локально-вычислительных сетей. Наличие протестированного прототипа корпоративной сети на основе российских решений в дальнейшем облегчит проектирование и построение БЛВС уже в рамках проектного сотрудничества.

Также, исходя их того, что в настоящий момент значительный сегмент уже реализованных сетей на рынке приходится на оборудование западных вендоров, специалисты дистрибьютора планируют осуществлять проекты по модернизации сетей через внедрение гибридных мультивендорных решений в рамках одной БЛВС. Так, следующим шагом станет тестирование как отечественных, так и импортных программных контроллеров оставшихся в России производителей на платформе российского ПО виртуализации и операционных систем, проверка их работы с серверами безопасности и аутентификации российского производства.

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Qtech – российский разработчик и производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Компания основана в 2006 г.. За годы работы под брендом Qtech на рынок выведено более 200 линеек оборудования. Сегодня каталог Qtech включает более 2000 единиц телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Qtech является резидентом «Сколково» и имеет собственные R&D центры в России. Оборудование Qtech внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Рjccbb (ТОРП Минпромторг России), в Реестр компаний, соответствующих критериям локализации ПАО «Ростелеком» и получило сертификат транспортной безопасности № 969. Программные решения Qtech внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Минцифры России). Это дает компании возможность сотрудничества с предприятиями госсектора и муниципальными структурами, а также участия в различных программах импортозамещения и проекта «Цифровая экономика».

Eltex – российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования. В Eltex осуществляется полный цикл разработки и производства оборудования и программного обеспечения, техническая поддержка, гарантийное и постгарантийное обслуживание. В компании трудится более 1000 сотрудников, а вся линейка оборудования Eltex разработана собственными специалистами и выпускается на своих производственных мощностях в России (г. Новосибирск) и Казахстане (Парк инновационных технологий «Алатау»). Предприятие экспортирует около 30-35% производимой продукции более чем в 20 стран мира.