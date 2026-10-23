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Алатау ПИТ Алатау Парк инновационных технологий Alatau IT City

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.10.2026 Тимур Турлов встретился с главой Nvidia: как Freedom Holding создает инфраструктуру для ИИ в Казахстане 1
30.08.2022 Инженеры OCS смоделировали прототип корпоративной сети на основе Qtech и Eltex 1
07.10.2013 «Казахтелеком» создал новый инфокоммуникационный ЦОД 1
12.02.2007 В Казахстане откроется инновационный центр Microsoft & HP 2
08.07.2004 В казахстанском ИТ-парке реализуется более 60 проектов 1
08.07.2004 В казахстанском ИТ-парке реализуется более 60 проектов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Алатау ПИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25897 3
Thales Group 143 2
Siemens AG - Siemens Group 2677 2
Oracle Corporation 7118 2
LG Electronics 3750 2
Cisco Systems 5385 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Зерде - QazInnovations - Национальное агентство по развитию инноваций - ЦИТТ - Центр инжиниринга и трансферта технологий 2 2
Samsung Electronics 11166 2
Qtech - Кьютэк 216 1
Ростелеком 11077 1
Eltex - Предприятие Элтекс 295 1
Казахтелеком 348 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 568 1
НЯЦ РК - Национальный ядерный центр Республики Казахстан - Институт ядерной физики Республики Казахстан 9 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 71 2
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13968 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4510 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6933 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1401 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 313 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 568 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13702 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1633 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6265 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14236 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7453 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10823 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6916 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8774 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28666 1
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 51 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5034 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36190 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13214 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7377 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24244 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10909 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13642 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 654 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1162 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24900 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7897 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8441 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34109 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26572 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13857 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9469 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 179 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2580 1
Linux OS 11708 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 818 1
Кусаинов Тимур 2 2
Есекеев Куанышбек 40 1
Казахстан - Республика 6144 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 638 2
Россия - СФО - Новосибирск 4960 1
Россия - РФ - Российская федерация 169141 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18484 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3434 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5992 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34447 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12094 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4499 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22144 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6907 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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