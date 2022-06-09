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Rutube – теперь в медиацентрах Eltex

Rutube официально интегрирован в IPTV-медиацентры Eltex. Виджет на главном экране позволяет перейти в приложение в один клик. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Пользователям доступен обновленный функционал сервиса: дата добавления видео и статус верификации канала, в боковом меню функции и разделы: поиск, ТВ эфиры, детский контент, подписки и авторизация.

Авторизация возможна с помощью QR-кода, также доступен выбор качества воспроизведения видео, переход на канал прямо из плеера, история поиска и др.

Приложение Rutube уже доступно в обновлениях прошивок для актуальных моделей: NV711 – R 1.9.2; NV720 – R 3.0.1; NV721 – R 1.1.4.

Также сервис будет предустановлен в новых моделях медиацентров Eltex.

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