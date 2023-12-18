Предсерийное производство IP-телефона VP-30P

Запущено предсерийное производство IP-телефона Eltex VP-30P. Новая модель спроектирована с учётом потребностей современной корпоративной коммуникации и обеспечивает широкие возможности применения. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

В телефоне используются голосовые кодеки, реализующие технологию HD Voice. Благодаря алгоритмам сжатия обеспечивается высокое качество передачи голоса, что особенно важно для деловых переговоров и конференц-звонков.

Поддерживаются основные для VoIP кодеки (G.711, G.726, G.729 и др.) и функции дополнительной обработки звука, например генерация комфортного шума, эхоподавление и др. В следующих версиях будут поддержаны широкополосные кодеки G.722, OPUS, AMR-WB.

VP-30P оснащён цветным дисплеем с диагональю 4,3 дюйма, разрешение – 800х480 пикселей. На большом дисплее легко находить настройки и получать доступ к необходимой информации.

Рядом с экраном телефона расположены 10 программируемых клавиш с динамическим назначением функций. Доступна функция отслеживания статуса линий других абонентов с помощью световых индикаторов (BLF). Кроме того, можно переназначить под себя четыре клавиши под экраном и кнопки навигации. С каждой стороны от панели набора расположено по четыре клавиши для быстрого доступа к наиболее используемым функциям.

VP-30P поддерживает технологию питания по сети Ethernet (PoE+). Благодаря встроенному двухпортовому коммутатору 1 Гбит/c телефон и компьютер подключаются к сети передачи данных по одной физической линии – через один порт коммутатора доступа. За счёт этого сокращается количество кабелей на рабочем месте, упрощается подключение устройств и их взаимодействие между собой.

Поддерживаются проводные гарнитуры, которые помогут вести переговоры в режиме свободных рук. Для подключения используется коннектор RJ-9 на задней панели телефонов.

2-ядерный 64-битный ARM-процессор обеспечивает высокую производительность и широкий функционал. Механизмы маркирования трафика (QoS 802.1p, DSCP) помогут приоритетно передавать его и эффективно защищать в сетях передачи данных.

IP-телефон VP-30P обладает гибкими сетевыми настройками. Он может использовать как статический IP-адрес, так и динамический, получаемый по DHCP. Безопасность обеспечивается за счёт шифрования трафика и использования протокола Radius для регистрации в корпоративной сети (функция будет доступна в будущих обновлениях).

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К телефону подключается до шести SIP-аккаунтов. Благодаря этому можно использовать на одном устройстве несколько телефонных номеров. Для каждого аккаунта можно настроить отдельный рингтон для различения входящих вызовов.

VP-30P оборудован интерфейсом для подключения консоли расширения Eltex VP-EXT22. С одним телефоном одновременно можно использовать до трёх консолей. Подключение осуществляется через коннектор RJ-25, расположенный на задней панели телефона.

Eltex VP-EXT22

Консоль расширения оснащена большим цветным дисплеем, 22 функциональными клавишами с подсветкой, индикацией статуса (BLF) и другими функциями, а также тремя клавишами для переключения страниц. Таким образом, на одну консоль расширения программируется до 66 дополнительных клавиш-функций телефона.

Использование консоли VP-EXT22 актуально для тех, кто работает с большим количеством контактов и нуждается в быстром доступе к ним. Функция BLF позволяет: отслеживать на экране консоли текущее состояние линий других абонентов (заняты они или свободны); отображать номер звонящего на них абонента; одной кнопкой перехватить эти вызовы на свой телефон (функции определения номера звонящего другому абоненту и перехвата вызова с консоли будут доступны в будущих обновлениях).

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VP-30P интегрируется в корпоративную сеть и поддерживается основными IP-ATC на рынке. Управление и мониторинг устройств осуществляется через веб-интерфейс и SSH. Значительно упростить и ускорить автоматическое обновление ПО и автоконфигурирование телефонов поможет система Eltex AutoProvision.

Телефон может интегрироваться с корпоративными приложениями и системой UC Elph от Eltex, что значительно расширяет функциональность решения. Доступны мобильное (iOS/Android) и Desktop-приложения (Windows / Linux / Astra Linux), с помощью которых можно использовать смартфон или ПК как офисный телефон.