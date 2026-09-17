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Черёмушкин Павел

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Kaspersky GReAT: на торрент-трекерах под видом «Одиссеи» и других популярных фильмов распространяется вредоносное ПО 1
14.11.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила 37 уязвимостей в системах удаленного доступа VNC 1
01.07.2019 «Лаборатория Касперского» помогла устранить критические уязвимости в системе умного дома 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Черёмушкин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5702 3
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 167 2
Fibaro 4 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7714 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36599 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35573 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 207 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14381 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2290 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3384 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8575 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 364 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2789 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1639 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 136 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 222 1
Оповещение и уведомление - Notification 6072 1
VNC - Virtual Network Computing - RFB - Remote FrameBuffer - система удалённого доступа к рабочему столу компьютера - удалённый кадровый буфер 28 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 1
Zensys - Z-Wave 30 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 614 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9362 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5818 2
Fibaro Home Center - Умный Дом HUB 2 1
Shodan.io - Поисковая система 6 1
Banasiak Krzysztof - Банасяк Кшиштоф 1 1
Банасяк Кшиштоф 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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